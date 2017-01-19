Госдолг Омской области увеличился на 4,3 миллиарда, но расходы на его обслуживание уменьшились
Министр финансов региона Вадим Чеченко рассказал, как сэкономил для бюджета 1,6 миллиардов рублей.
Министр финансов региона Вадим Чеченко рассказал, как сэкономил для бюджета 1,6 миллиардов рублей.
Сегодня, 19 января, омский Минфин подвел итоги исполнения бюджета в 2016 году. По его словам, госдолг региона вырос на 4,3 миллиардов рублей и оставил 44, 3 миллиарда. Тем не менее сократились расходы на его обслуживание.
Вадим Чеченко, министр финансов Омской области:
— В плане бюджетных обязательств 2016 был самый тяжелый год. Так, доходы Омской области снизились на 14 процентов. Это привело к росту долговой нагрузки. На 1 января 2016 года госдолг составил 40 миллиардов рублей. При этом необходимо было перевести 23 миллиарда госдолга с коммерческих на бюджетные кредиты. Нам был жизненно был необходим крупный бюджетный кредит. И нам его дали — 13, 5 миллиардов рублей. Таким образом, нам удалось переломить негативный тренд по увеличению долговой нагрузки, снизив ее с 85 до 80 процентов.
По словам министра, в минувшем году удалось сэкономить 1,6 миллиардов на обслуживание госдолга. Глава ведомства пояснил, как этого удалось добиться.
Вадим Чеченко:
— Мы получили 1,2 миллиарда рублей экономии, заменив коммерческие кредиты бюджетными. Также еще 300 миллионов мы получили, исключив «пролеживание» средств на счетах банков. А 89 миллионов заработали на рефинансировании рыночных обязательств. Там самым мы получили требуемые 1,6 миллиарда для сокращения обслуживания госдолга. Как отметил глава ведомства, в прошлом году облправительству удалось договориться с банками, чтобы снизить кредитные ставки на 3 процента, и таким образом выручить еще 100 миллионов.
Вадим Чеченко также добавил, что банки стали охотнее давать кредиты, и их перечень расширился. Помимо Сбербанка, Совкомбанка и ВТБ, сотрудничать с региональным Минфином готовы Московский кредитный банк, Банк «Россия» и