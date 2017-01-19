Госдолг Омской области увеличился на 4,3 миллиарда, но расходы на его обслуживание уменьшились

Сегодня, 19 января, омский Минфин подвел итоги исполнения бюджета в 2016 году. По его словам, госдолг региона вырос на 4,3 миллиардов рублей и оставил 44, 3 миллиарда. Тем не менее сократились расходы на его обслуживание.

Вадим Чеченко, министр финансов Омской области:

— В плане бюджетных обязательств 2016 был самый тяжелый год. Так, доходы Омской области снизились на 14 процентов. Это привело к росту долговой нагрузки. На 1 января 2016 года госдолг составил 40 миллиардов рублей. При этом необходимо было перевести 23 миллиарда госдолга с коммерческих на бюджетные кредиты. Нам был жизненно был необходим крупный бюджетный кредит. И нам его дали — 13, 5 миллиардов рублей. Таким образом, нам удалось переломить негативный тренд по увеличению долговой нагрузки, снизив ее с 85 до 80 процентов.

По словам министра, в минувшем году удалось сэкономить 1,6 миллиардов на обслуживание госдолга. Глава ведомства пояснил, как этого удалось добиться.

Вадим Чеченко:

— Мы получили 1,2 миллиарда рублей экономии, заменив коммерческие кредиты бюджетными. Также еще 300 миллионов мы получили, исключив «пролеживание» средств на счетах банков. А 89 миллионов заработали на рефинансировании рыночных обязательств. Там самым мы получили требуемые 1,6 миллиарда для сокращения обслуживания госдолга. Как отметил глава ведомства, в прошлом году облправительству удалось договориться с банками, чтобы снизить кредитные ставки на 3 процента, и таким образом выручить еще 100 миллионов.