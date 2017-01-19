На благоустройство Ростовской области направят 1 млрд рублей

Средства выделят в рамках национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, из федерального бюджета на реализацию программы регион получит около 900 млн рублей, еще 18% от общей суммы направят из региональной казны. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

«Две трети этих средств будут направлены на благоустройство дворов, а одна треть — на благоустройство “знаковых” объектов городской среды, в том числе парков, скверов, набережных, зон гостеприимства», — сообщил глава региона.

Он также добавил, что деньги на реализацию проектов благоустройства муниципалитеты будут получать на конкурсной основе.

Нацпроект «Формирование комфортной городской среды», стартовавший в 2017 году, предусматривает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Действие нацпроекта распространяется на все населенные пункты численностью более 1 тыс. жителей, уточняет пресс-служба губернатора Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Ставрополью из федерального бюджета будет направлено 609 млн рублей на ремонт и обустройство придомовых территорий.