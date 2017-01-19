Многоуровневую дорожную развязку построят под Анапой

Участок строительства расположен в 26 км от Анапы, рядом с селом Джигинка. Сроки строительства — 2017−2018 годы. Планируется, что развязка будет состоять из четырех съездов суммарной длиной 2,5 км. Заказчиком строительных работ выступило ФКУ «Упрдор «Черноморье», сообщает пресс-служба администрации Анапы.

В настоящее время начаты подготовительные работы по строительству многоуровневой развязки.

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-290 «Новороссийск — Керченский пролив» протяженностью 145 км проходит от магистрали «Дон» до паромной переправы через Керченский пролив в порту Кавказ по территории Новороссийска, Анапы и Темрюкского района.