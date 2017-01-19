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11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Владельца закрывшегося «Будда бара» оштрафовали на 100 тыс. рублей

Ранее бизнесмен должен был выплатить другой штраф — «за оскорбление чувств верующих».

По решению суда гендиректор ООО «Лаунж бар» (Buddha Lounge Bar) Сергей Паршин оштрафован на 100 тыс. руб. за совершение административного правонарушения — «умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания», сообщает «Ъ».

Ранее бизнесмен должен был выплатить другой штраф — «за оскорбление чувств верующих».

Прокурорская проверка проводилась по заявлению неназванной жительницы Санкт-Петербурга. Для проведения экспертизы красноярская прокуратура привлекала религиоведа и отправляла запрос в бурятский дацан.

«В указанном развлекательном заведении, где гражданам предоставлена возможность распития спиртных напитков, руководителем ООО “Лаундж бар” размещены объекты религиозного почитания — статуи “Манджушри” (Будды мудрости) и Будды Шакьямуни, “Тары” (женское божество в буддизме), а также иконографические изображения Будды медицины и Будды Шакьямуни», — уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Позднее бизнесмены решили закрыть заведение.

«Мы закрыли заведение — оно и так переживало не самые лучшие времена, а тут это дело… Мы бы много расходов понесли в связи со сменой названия, интерьера», — ранее сообщала представитель клуба Наталья Мязина.

8 ноября об аналогичных нарушениях сообщили в кемеровской прокуратуре. Там указали, что чувства буддистов оскорбляют, в частности, танцоры, выступающие в клубе на фоне статуи Будды. Новокузнецкому клубу предписали устранить нарушения, был ли выписан штраф владельцам — не сообщается.

Напомним, «Будда бары» представляют собой ночные клубы, оформленные в буддийском стиле. Как правило главной частью интерьера является статуя Будды.

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