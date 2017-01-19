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10:48 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Масштабная проверка на рынке кондитерских изделий пройдет в Ростовской области

Всероссийское исследование молочного шоколада коснется и Ростовской области. Эту информацию радио «Дон-ТР» подтвердили в «Роскачестве».

Масштабная проверочная кампания на рынке кондитерских изделий страны стартовала на днях. Контрольные закупки проходят в сетевых и специализированных магазинах.

Потребительским испытаниям подвергнутся образцы транснациональных брендов и российских торговых марок. Затем их исследуют. Главное требование к шоколаду — он должен быть настоящим.

Результаты опубликуют в преддверии Дня всех влюбленных. По итогам акции лучшие производители получат право маркировать свою продукцию государственным знаком качества.

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