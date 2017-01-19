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12:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ФАС РФ вмешается в процедуру определения инвестора аэропорта Иркутска в случае нарушений

Федеральная антимонопольная служба вмешается в процедуру определения инвестора Иркутского аэропорта, в том случае, если будет нарушена конкурсная процедура, сообщили корр. ИА IrkutskMedia в пресс-службе федерального ведомства.

Ранее СМИ сообщали о том, что глава ФАС России Игорь Артемьев предостерег губернатора Иркутской области Сергея Левченко от выбора инвестора без конкурса. В пресс-службе сообщили, что прежде чем вмешаться ФАС разберется в ситуации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

18 января Интерфакс сообщил, что Игорь Артемьев посоветовал губернатору Иркутской области поменять решение о выборе инвестора аэропорта Иркутска без проведения конкурса.

«Прочтение закона о конкуренции говорит, что необходимо проводить конкурсы для таких случаев. Поэтому если губернатор Иркутской области об этом не знал, то я буду очень сильно удивлен, но тогда он узнает уже из нашего постановления об этом. Он (Левченко) уже находится в положении, когда практика сложилась, и я очень ему советую свое решение поменять, иначе это может быть очень плохо — и с точки зрения гарантированности инвестиций, и с точки зрения даже правоохранительной системы», — приводит слова Игоря Артемьева Интерфакс.

Резкое заявление главы ФАС вызвало ряд публикаций в СМИ Иркутской области. В пресс-службе ведомства отметили, что такое заявление действительно было, но без предварительной проверки никто не начнет «рубить головы».

— Да, глава ФАС России действительно сделал такое заявление в ходе брифинга после правительственного часа в Совете Федерации РФ. Один из журналистов задал вопрос об Иркутском аэропорте. Игорь Артемьев ответил, что, конечно, если такая ситуация действительно имеет место, то служба вмешается. Он привел пример с губернатором Пермского края или Ростовской области, где были аналогичные ситуации. Скорее всего ФАС сделает запрос в управление по транспорту, чтобы прояснить эту ситуацию, и по результатам запроса уже будут предприняты соответствующие меры, — сообщили корр. ИА IrkutskMedia в пресс-службе ФАС России.

Напомним, председатель правительства Иркутской области Александр Битаров заявил, что сейчас ведутся переговоры по модернизации иркутского авиаузла с компанией «Новапорт», однако якорный инвестор проекта еще не определен. По мнению главы кабмина Приангарья одного инвестора будет недостаточно.

Отметим, что два основных конкурента в аэропортовом бизнесе — «Новапорт» и «БазЭл» — готовы соперничать за воздушную гавань столицы Приангарья, которая указом президента России передана в собственность области. Сейчас фаворитом в этой битве является «Новапорт» Романа Троценко, с которым у правительства региона есть предварительные договоренности.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что компания «Аэропорт Девелопмент», входящая в структуру холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, не потеряла интерес к развитию аэропорта Иркутска. Несмотря на имеющуюся формальную договоренность, без проведения конкурса между региональным правительством и компанией «Новапорт», входящей в группу AEON Романа Троценко, интересы крупного аэропортного бизнеса все же столкнутся за авиаузел столицы Приангарья.

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