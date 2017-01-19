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12:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области стали меньше строить жилья

На 4,5% меньше квартир ввели в эксплуатацию в 2016 году, чем годом ранее.

Источник: Reuters

Как 19 января 2017 года сообщил Иркутскстат, в прошлом году было построено 14 270 квартир общей площадью 881,5 тыс. кв. метров. Снижение по строительству допустили 26 муниципальных образований, некоторые из которых значительно: Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Балаганский, Катангский, Нижнеилимский районы.

Большая часть сданного в эксплуатацию жилья приходится на Иркутск и Иркутский район — 44% и 22% соответственно. Однако и они не избежали значительного снижения объемов строительства квартир: Иркутск на 5% и Иркутский район на 11%. Масштаб жилищного строительства в Иркутском районе в 2,6 раза больше суммарного объем ввода жилья в Братске и Ангарском городском муниципальном образовании. Более трети (35,5%) введенного в регионе жилья ввели индивидуальные застройщики.

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