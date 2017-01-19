Где в Украине самое дешевое жилье

Источник: Капитал

«В 2013—2014 годах значительнее всего просели цены в столице, до 30%. Прежде всего за счет элитной недвижимости, которая теряла свою привлекательность. Затем список возглавляли Одесса и Львов. А по итогам 2016 года стремительнее всего дешевело готовое жилье в Виннице — на 22,8%, до $565 за кв. м», — сообщил вице-президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников. Топ-5 лидеров по темпам удешевления вторички выглядит так: Винница (22,8%), Одесса и Днепр (17,5%), Харьков (17,3%) и Львов (15,8%). В столице же недвижимость по итогам года потеряла в цене 11,6%. Сейчас средняя цена на вторичном рынке — $1108 за кв. м. «До кризиса самые дорогие квадраты были в столице, затем шла Одесса и Львов. Цены в этих городах отличались незначительно, но приморская недвижимость ценилась больше. Сейчас Львов вышел на второе место и разрыв между ним и Одессой продолжает увеличиваться. По итогам года мы видим $858 за кв. м во Львове и $787 в Одессе», — говорит Гусельников. Менее всего потеряли в цене квартиры в Ужгороде (снизились на 8%), Хмельницком (на 9,4%), Черновцах и Чернигове (на 9,7%). Такую устойчивость эксперт поясняет сохранившимся «заробитчанским» спросом, когда наши граждане продолжают инвестировать средства, заработанные за рубежом, в квартиры и дома на родине. Кроме того, в некоторых городах, например в Ровно, недвижимость скупают так называемые «бурштинокопачі». По словам местных жителей, деньги, заработанные на янтаре, они вкладывают в самые дорогие новострои областного центра. В результате в Ровно квартиры сейчас дороже, чем в Днепре — $627 против $570 за кв. м. В Тернополе — $623 за кв. м, Черновцах — $611. Лидеры падения Относительно Винницы риелторы шутили, что цены падали, потому что часть новых чиновников переезжали в столицу и «сбрасывали» свою недвижимость на малой родине. Дескать, активность выросла, торг хороший, дают значительные скидки, чтобы быстрее продать. Однако в самой Виннице объясняют сложившуюся ситуацию активным строительством.

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«Большое предложение новостроев самого разного качества строительства и продавило стоимость. Ведь цены предлагаются от 9 тыс. грн за кв. м. То есть, за $350−400 за кв. м можно купить квартиру в строящемся доме — это на треть дешевле, чем на вторичном рынке», — говорит председатель Винницкого регионального отделения АСНУ Владимир Яцуба. Основной спрос — на квартиры в новых (до трех лет) домах и строящихся объектах. «Количество сделок в прошлом году было немного ниже, чем в 2015, особенно во второй половине года. Стремительнее всего дешевело ветхое советское жилье. Панельки вообще можно назвать “умершим” товаром», — рассказал Яцуба. Например, однокомнатные хрущевки в 2016 году доступны были по $16−17 тыс. (в 2015 — около $19 тыс.), двушки — по $20−21 тыс. (в 2015 — $22−23 тыс.). Правда, на фоне удешевления вторички в Виннице таки появилась категория жилья, которая показала рост спроса, а затем и цен на него. Речь идет о квартирах в старом фонде, переоборудованных под индивидуальное отопление. «Даже в хрущевках газовые котлы устанавливают! Разница похожих квартир доходит до 15%. К примеру, двушка в 60 квадратов в девятиэтажке с газовым котлом будет продана за $30−33 тыс., без котла — $29−29 тыс.», — рассказал Яцуба. Причем, по его оценке, доля квартир в старом жилом фонде, переоборудованных под индивидуальное отопление, уже достигла 15% и будет расти. «Это выгодно. За отопление платят люди втрое меньше, чем соседи», — пояснил специалист. В Харькове трендами прошлого года было плавное снижение цен на вторичку в течение года, плюс перетекание спроса на новострои.

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«На колебания доллара рынок реагировал замиранием числа сделок на вторичном рынке и активизацией на первичном», — рассказала руководитель Харьковского агентства недвижимости (ХАН) Светлана Якимова. Основной спрос на вторичку — одно-двухкомнатные квартиры, эконом-сегмент. А вот спрос на строящиеся квадраты в Харькове настолько высок (несмотря на рост гривневых цен на 10% за год), что выкуплены практически все квартиры даже в тех объектах, что будут сданы в эксплуатацию в 2018 году. «Есть такие объекты у застройщиков, которые даже не выставляют рекламу. Покупатели идут напрямую в отделы продаж, и их записывают в очередь на следующий объект», — рассказала Якимова. Такой высокий спрос эксперт объяснила, в том числе, значительным переселенческим спросом. Харьков принял около 600 тысяч переселенцев, и часть из них видят свое будущее именно в этом городе, поэтому и приобретают квартиры. «Конечно, этот рынок сжимается, но еще играет роль», — говорит Якимова. Во Львове вторичка дешевела очень неравномерно. «Больше всего, ожидаемо, просели цены на советское жилье и хрущевки-панельки — в среднем на 15%, до $550−600 за кв. м», —рассказал директор риелторского бюро «Вариант» Андрей Борисов. Но такое снижение характерно лишь для дальних спальников. Аналогичные дома ближе к центру, но на не очень престижных улицах подешевели на 7−10%. Дома с балконами-галереями — на 7%. «Не особо любят покупатели такой традиционный для архитектуры Львова формат», — отметил Борисов. А вот любимые польские полулюксы и австрийские дома с мраморными лестницами, если и подешевели, то чуть-чуть. Их сложно найти дешевле $1200 за квадрат. «Крайне редким заказом стали большие квартиры в центре, площадью 100−200 квадратов. Но их не так уже много и выставлено», — отметил специалист. Первичный рынок Львова также очень неравномерен. В хорошем месте, ближе к центру с удобным транспортным сообщением квартиры предлагаются по $600−700 за квадрат. В самом центре, но такие объекты единичны, — $1200. Неплохо в прошлом году распродавались мини-квартиры. «С востока Украины нам завезли тренд так называемых новых малосемеек. Квартиры в 27 квадратов студийного типа, по 10−11 тыс. грн за кв. м, — рассказывает Борисов. И на фоне растущих цен на аренду этот сегмент очень активно распродается. «Родители покупают для своих детей-студентов, ведь цена за квартиру сравнима с той суммой, что они бы платили за аренду жилья», — говорит риелтор. Но самый массовый формат, который пользуется стабильным спросом, — это двух-трехкомнатные квартиры в хороших местах или хотя бы с нормальным транспортным сообщением. При этом хороший вид повышает стоимость на 20−25%. Например, такой проект есть на проспекте Ярослава Черновола, там цена стартует от $700 за кв. м.

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