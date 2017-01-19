Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Наследник миллиардера: где работает сын Абрамовича (фото)
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"Жаль, что это происходит за спиной": актрису заменили на Бузову
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
9Крещенские купания
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1645-летие Константина Хабенского
11:43 (мск), источник: ТАСС

Новосибирские энергетики будут строить новые объекты вместе с УТЗ

«Сибэко» заключила соглашение с Уральским турбинным заводом.

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Новосибирская компания «Сибэко», занимающаяся генерацией тепловой и электрической энергии, и производитель турбогенераторов «Элсиб» заключили соглашение с Уральским турбинным заводом (УТЗ). Оно предусматривает совместную работу по модернизации имеющихся и строительству новых энергетических объектов, сообщила пресс-служба «Сибэко».

«Сотрудничество в рамках соглашения предусматривает участие трех компаний в модернизации, техническом перевооружении, реконструкции и строительстве новых энергетических объектов», — говорится в сообщении.

Компания «Сибэко» планирует при развитии своей инфраструктуры использовать оборудование производства «Элсиба» и УТЗ. В частности, оно будет использоваться в программе модернизации входящих в структуру «Сибэко» ТЭЦ в 2017—2021 гг.

«Сибэко» — крупнейшее в Сибири предприятие, занимающееся генерацией тепловой и электрической энергии. В структуру компании входят шесть ТЭЦ на территории Новосибирской области. Завод «Элсиб» работает в Новосибирске с 1953 года. Он выпускает турбогенераторы для ТЭЦ и АЭС, гидрогенераторы для ГЭС, а также электрические машины, применяемые в энергетике и добывающей промышленности. В 2016 году завод приобрела «Сибэко».

Уральский турбинный завод (УТЗ) специализируется на производстве оборудования для энергетики и газовой отрасли. На турбины УТЗ приходится половина установленной мощности теплофикационных турбин в России и странах СНГ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Число жертв схода лавины на отель в Италии может достигнуть 30 человек
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
При сходе лавины на отель в Италии могли погибнуть до 30 человек
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
15-летняя дочь Веры Брежневой озвучила мультфильм «Балерина» Соня Киперман представила свою дебютную работу первым зрителям
Недвижимость
В российских квартирах станет светлее
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь