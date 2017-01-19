Новосибирские энергетики будут строить новые объекты вместе с УТЗ

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Новосибирская компания «Сибэко», занимающаяся генерацией тепловой и электрической энергии, и производитель турбогенераторов «Элсиб» заключили соглашение с Уральским турбинным заводом (УТЗ). Оно предусматривает совместную работу по модернизации имеющихся и строительству новых энергетических объектов, сообщила пресс-служба «Сибэко».

«Сотрудничество в рамках соглашения предусматривает участие трех компаний в модернизации, техническом перевооружении, реконструкции и строительстве новых энергетических объектов», — говорится в сообщении.

Компания «Сибэко» планирует при развитии своей инфраструктуры использовать оборудование производства «Элсиба» и УТЗ. В частности, оно будет использоваться в программе модернизации входящих в структуру «Сибэко» ТЭЦ в 2017—2021 гг.

«Сибэко» — крупнейшее в Сибири предприятие, занимающееся генерацией тепловой и электрической энергии. В структуру компании входят шесть ТЭЦ на территории Новосибирской области. Завод «Элсиб» работает в Новосибирске с 1953 года. Он выпускает турбогенераторы для ТЭЦ и АЭС, гидрогенераторы для ГЭС, а также электрические машины, применяемые в энергетике и добывающей промышленности. В 2016 году завод приобрела «Сибэко».

Уральский турбинный завод (УТЗ) специализируется на производстве оборудования для энергетики и газовой отрасли. На турбины УТЗ приходится половина установленной мощности теплофикационных турбин в России и странах СНГ.