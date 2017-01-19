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13:38 (мск), источник: Ictv.ua

Повышение тарифа на электроэнергию: когда и на сколько

После последнего повышения с 1 сентября 2016 года тариф на электроэнергию для населения следующий раз возрастет с 1 марта.

Источник: Reuters

За объем, потребленный до 150 кВт/ч электроэнергии в месяц, придется уплатить 0,9 грн.

За потребленные сверх 150 кВт/ч электроэнергии — 1,68 грн.

Тариф для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии составит 0,9 грн.

Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26 февраля 2015 года № 220.

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