Повышение тарифа на электроэнергию: когда и на сколько

За объем, потребленный до 150 кВт/ч электроэнергии в месяц, придется уплатить 0,9 грн.

За потребленные сверх 150 кВт/ч электроэнергии — 1,68 грн.

Тариф для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии составит 0,9 грн.

Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26 февраля 2015 года № 220.