В этом году белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКУ

В 2017 году белорусы будут возмещать 75% затрат, а в 2018 — 100%. Рост тарифов не затронет социально незащищенные слои населения — им помогут жилищными субсидиями.

Платить меньше будут и те, кто поставит счетчики на батареи и откажется от мусоропровода. Пути удешевления услуг ищут и коммунальные службы.

Сейчас белорусы оплачивают более 60% затрат на ЖКУ.

В конце прошлого года вице-премьер Анатолий Калинин обещал, что коммуналка заметно не подорожает — только на 5 долларов.

Напомним, рост тарифов на ЖКУ — одно из условий выдачи кредита МВФ.