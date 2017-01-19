В этом году белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКУ
Коммунальные службы пытаются снизить затраты на
Коммунальные службы пытаются снизить затраты на
В 2017 году белорусы будут возмещать 75% затрат, а в 2018 — 100%. Рост тарифов не затронет социально незащищенные слои населения — им помогут жилищными субсидиями.
Платить меньше будут и те, кто поставит счетчики на батареи и откажется от мусоропровода. Пути удешевления услуг ищут и коммунальные службы.
Сейчас белорусы оплачивают более 60% затрат на ЖКУ.
В конце прошлого года
Напомним, рост тарифов на ЖКУ — одно из условий выдачи кредита МВФ.