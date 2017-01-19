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11:49 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В этом году белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКУ

Коммунальные службы пытаются снизить затраты на жилищно-коммунальные услуги, но тарифы все-таки придется поднять, прозвучало в вечернем эфире программы Наши новости на телеканале ОНТ.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В 2017 году белорусы будут возмещать 75% затрат, а в 2018 — 100%. Рост тарифов не затронет социально незащищенные слои населения — им помогут жилищными субсидиями.

Платить меньше будут и те, кто поставит счетчики на батареи и откажется от мусоропровода. Пути удешевления услуг ищут и коммунальные службы.

Сейчас белорусы оплачивают более 60% затрат на ЖКУ.

В конце прошлого года вице-премьер Анатолий Калинин обещал, что коммуналка заметно не подорожает — только на 5 долларов.

Напомним, рост тарифов на ЖКУ — одно из условий выдачи кредита МВФ.

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