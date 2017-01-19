Перевозчик Локотков защитил свой 503-й маршрут

Омские перевозчики продолжают судебные противостояния с мэрией города. На этот раз в Арбитражном суде рассматривался иск хозяина 503-го маршрута Михаила Локоткова. Итоговым решением от 11 января судья Солодкевич признал незаконным решение администрации Омска исключить сведения о Локоткове, как о перевозчике, из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Так же судом было отказано во встречном иске департамента транспорта мэрии Омска к Локоткову о признании его работы как переовзчика на маршруте № 503 незаконным.

«Встречные требования департамента транспорта Администрации города Омска к индивидуальному предпринимателю Локоткову Михаилу Васильевичу о признании карт маршрута регулярных перевозок серии 55 №№ 0008499−0008500, 0009259−0009260 по муниципальному маршруту № 503, выданных 20.07.2016 в соответствии с догово- ром об организации и осуществлении перевозок пассажиров транспортом общего поль- зования № 9 от 01.04.2013, недействительными, деятельности по осуществлению регу- лярных перевозок по муниципальному маршруту № 503 незаконной и её запрете оста- вить без удовлетворения», — сообщается в решении судьи Солодкевича.

Также с мэрии в пользу Локоткова будет взыскано 300 рублей в качестве судебных расходов. Принятое решение вступает в силу через месяц после его принятия, то есть, 11 февраля 2017 года, если не будет подана апелляция. На данный момент на сайте АС региона данных о подаче апелляции нет.