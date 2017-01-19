Аксайский предприниматель оштрафован за свинину без маркировки

Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, при проверке продуктового магазина в Аксае, было обнаружено более 48 килограммов свинины без маркировки.

«Наличие маркировки дает покупателю необходимую информацию о продукте, а именно: дату изготовления пищевой продукции, срок годности пищевой продукции, условия хранения пищевой продукции, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и (или) ограничения по использованию, показатели пищевой ценности пищевой продукции. Отсутствие маркировки является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Кроме того, ветинспекторы установили, что у предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие проведение микробиологического контроля в холодильной камерах, проведение дератизации и дезинсекции на месте осуществления деятельности. Аксайчанин был привлечен к административной ответственности.