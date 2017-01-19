Татарстан и ЦБ продолжают диалог по спасению Татфондбанка

На прошлой неделе Минниханов говорил РИА Новости, что власти Татарстана в случае решения о санации Татфондбанка готовы докапитализировать его, а также ведут переговоры с компаниями-кредиторами о bail-in (процедуре конвертации требований кредиторов в капитал банка).

«Пока нет еще. ЦБ изучает, смотрит», — сказал он, отвечая на вопрос, определились ли власти Татарстана с объемом докапитализации Татфондбанка.

«Они (ЦБ — ред.) должны все внимательно посмотреть, найти санатора. К сожалению, в республике у нас санатора нет. Было бы хорошо, если бы в республике был. Но банк достаточно большой. Поэтому здесь решение ЦБ. Мы будем помогать, конечно, заинтересованы, чтобы санатор был», — пояснил глава республики в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Говоря о рисках для банковской сферы республики, Минниханов отметил, что основная часть страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка уже выплачена. Выплаты вкладчикам Татфондбанка осуществляются с 26 декабря через Сбербанк, «ВТБ 24», Россельхозбанк, банки «ФК Открытие» и «Ак Барс».

«До моего отъезда там уже 50 миллиардов рублей выплачено. Что касается их обязательств, то все выполнено, но есть структуры или клиенты, которые имели большие суммы, есть представители малого и среднего бизнеса, которые оказались в сложной ситуации. Сказать, что для нас это безболезненно — неправда, это очень болезненно. Поэтому работа идет и с нашей стороны, и с ЦБ», — сказал президент Татарстана.

ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк. После решения ЦБ в банковском секторе Татарстана начался кризис, так как с Татфондбанком связаны банки «Советский», Тимер Банк, Татагропромбанк и Радиотехбанк. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в конце декабря, что банковская система Татарстана устойчива, и проблемы Татфондбанка не оказывают на нее системного влияния.