Эксперт назвал причины сезонных скачков курса гривни

Такое мнение высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в журнале «Новое время».

В 2015 году максимальный курс наличного доллара 25 февраля составлял 36 грн/ долл, но уже ровно через три месяца доллар можно было купить всего за 22 грн. В прошлом году пика удалось достичь раньше — 19 января, когда наличный курс разогнался до 27,5 грн/долл. На этом уровне он продержался весь февраль, но уже в конце июня снова опустился до 24,7 грн. Нынешний сезонный рывок с 27 грн/долл. в начале декабря до 29 грн /долл. в середине января не отличается от рывка на те же 2 грн год назад.

«Повторяемость ситуации стала для многих очевидной, что уменьшило силу колебаний. Постепенно украинцы привыкают и к тому, что устоявшееся мнение “доллар будет только расти” для периода в несколько месяцев уже не срабатывает. И купленную на пике валюту потом приходится продавать со значительными потерями», — отмечает эксперт.

По словам Вышлинского, скачки провоцируют отвечающие за финансовую стабильность в стране Минфин и Нацбанк. «Вынесем за скобки давно перезревшую национализацию ПриватБанка. Остаются уже второй декабрь подряд “освоение” бюджетных средств в декабре и зарегулированность валютного рынка, делающая празднование Рождества очень важной причиной для выхода НБУ на валютный рынок с интервенциями. Первая причина в этом году была особенно сильна. К декабрьскому пиру бюджетных организаций, резко решивших потратить остатки денег, присоединилась ГФС с 16 млрд грн возмещения НДС экспортерам и Пенсионный фонд, второй год подряд выплативший половину январских пенсий в декабре», — отмечает эксперт.

По словам Вышлинского вторая причина — зарегулированность валютного рынка, которая приводит к большим, а не меньшим колебаниям курса «Колебания курса и вынужденные интервенции НБУ в поддержку то гривни, то доллара систематически объясняются праздниками в США или Украине. За столь странным фактором скрывается введенная в мае 2014 года обязательная продажа валютной выручки экспортеров. Ее размер колебался на протяжении почти трех лет от 50% до 100% выручки и сейчас составляет 65%, которые автоматически продаются банком в течение одного рабочего дня независимо от желания клиента и наличия спроса на валюту в этот день на рынке», — пишет эксперт.

Он отмечает, что за период действия этой «временной» меры уже даже средний бизнес привык оставлять валюту в офшорах, возвращая ее в Украину лишь по мере необходимости. «Ведь покупка валюты тогда же была обставлена многочисленными ограничениями — ее можно совершить только под импортный контракт. При этом застраховаться от сезонных колебаний курсов экспортерам и импортерам нельзя: используемые в мире инструменты для этой цели в Украине запрещены. Именно поэтому, а не из жадности, импортеры вынуждены закладывать в свои цены курс с запасом», — отмечает Вышлинский.

По его словам, это подрывает установленную самим же Нацбанком цель снижения темпов инфляции. «Вопреки устоявшемуся мнению, курсовые колебания не вызваны желанием Минфина и Нацбанка печатать необеспеченную гривню. Не дал бы сделать это и МВФ. За ними стоят страх финансовых ведомств страны изменить устоявшийся статус-кво, наживающиеся на панике спекулянты и безответственные политики», — резюмирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта продолжает обесцениваться с середины декабря 2016 года. Нацбанк объяснил повышенную волатильность обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности.

В среду, 18 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,56/27,62 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривень/доллар.