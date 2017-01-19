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11:52 (мск), источник: Интерфакс

Более 10 кг черной икры из Китая изъято в аэропорту Екатеринбурга

Екатеринбург. 19 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники таможни утром в четверг предотвратили ввоз черной икры без документов в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», сообщает пресс-служба Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина.

По данным ведомства, партия из 11 кг икры прибыла в багаже гражданина РФ из Китая. При этом специальных разрешительных документов и ветеринарного сертификата страны отправления товара у пассажира не было.

«В своем объяснении правонарушитель не стал скрывать коммерческой цели своего вояжа: «Это пробная партия на Урал», — говорится в сообщении.

Как пояснил сам задержанный, подобные попытки ввоза дорогостоящего деликатеса уже совершались и в некоторые другие регионы России.

В настоящее время гражданин РФ обязан заплатить административный штраф, а товар, незаконно перемещенный через государственную границу, изъят и будет возвращен в страну отправления, отмечает пресс-служба.

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