Более 10 кг черной икры из Китая изъято в аэропорту Екатеринбурга

По данным ведомства, партия из 11 кг икры прибыла в багаже гражданина РФ из Китая. При этом специальных разрешительных документов и ветеринарного сертификата страны отправления товара у пассажира не было.

«В своем объяснении правонарушитель не стал скрывать коммерческой цели своего вояжа: «Это пробная партия на Урал», — говорится в сообщении.

Как пояснил сам задержанный, подобные попытки ввоза дорогостоящего деликатеса уже совершались и в некоторые другие регионы России.