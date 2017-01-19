Более 10 кг черной икры из Китая изъято в аэропорту Екатеринбурга
Екатеринбург. 19 января.
Екатеринбург. 19 января.
По данным ведомства, партия из 11 кг икры прибыла в багаже гражданина РФ из Китая. При этом специальных разрешительных документов и ветеринарного сертификата страны отправления товара у пассажира не было.
«В своем объяснении правонарушитель не стал скрывать коммерческой цели своего вояжа: «Это пробная партия на Урал», — говорится в сообщении.
Как пояснил сам задержанный, подобные попытки ввоза дорогостоящего деликатеса уже совершались и в некоторые другие регионы России.
В настоящее время гражданин РФ обязан заплатить административный штраф, а товар, незаконно перемещенный через государственную границу, изъят и будет возвращен в страну отправления, отмечает