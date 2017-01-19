Бензин и дизтопливо подорожали на 20 копеек за неделю в Челябинской области

С 9 по 15 января 2017 года специалисты Челябинского УФАС зафиксировали очередное повышение розничных цен на нефтепродукты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Произошло увеличение розничной цены на бензин АИ-92 и ДТ ООО “Башнефть-Розница” на 20 копеек, на бензин ООО “Регион” АИ-80, АИ-92 — на 20 копеек», — говорится в сообщении.

09.01.2017−15.01.2017 г. Челябинск Наименование хозяйствующего субъекта АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ ООО «Газпромнефть-Урал» — 33,30 36,60 37,80 ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 34,30 37,55 38,78 ООО «Башнефть-Розница» 32,40 33,30 36,60 37,70 ООО «Регион» 32,30 33,30 36,60 37,50.

Напомним, со 2 по 8 января произошло увеличение розничной цены на бензин ООО «Газпромнефть-Урал» АИ-95 на 10 копеек, на ДТ — на 50 копеек.