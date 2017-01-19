Госдолг Омской области превышает 80% от доходов бюджета

Уровень долговой нагрузки региона в 2016 году снизился на 5% — с 85,3% до 80,1%. Об этом сообщил Вадим Чеченко, министр финансов Омской области, на пресс-конференции 19 января.

По итогам прошлого года налоговые и неналоговые доходы региона выросли на 18%, а дефицит бюджета сократился на 7,7%. По мнению министра, областные власти выбрали правильную стратегию, при которой сформировался «бюджет стабилизации», а 2017 год может стать годом бюджетной перезагрузки.

«Доходы выросли благодаря системной поддержке омского бизнеса, — уверен Чеченко. — В регионе появился колл-центр “Сбербанка”, который дал дополнительные рабочие места и максимальный платёж по налогу на прибыль. Завод “Полиом” строился с нуля, правительство поддержало его, в том числе и с помощью налоговых льгот. Это позволило ему стать прибыльным и дать бюджету около 1 млрд рублей налогов».

Так, после тяжёлого 2015 года нужно было быстро стабилизировать бюджет и увеличить эффективность расходов. Областные власти смогли уменьшить госдолг, при этом им удалось облегчить долговые обязательства и пополнить доходную базу региона.

«Мы выполняли “майские” указы президента, профинансировали все социальные расходы и строительство объектов к 300-летию города, провели ремонт дорог, обеспечили средствами более 6 млрд незакрытых обязательств», — подвёл итог Вадим Чеченко.