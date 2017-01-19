Имущество омского «Мираф-банка» выставили на торги
Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим омского «Мираф-Банка», объявило аукцион по продаже имущества обанкротившейся финансовой организации.
Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим омского «Мираф-Банка», объявило аукцион по продаже имущества обанкротившейся финансовой организации.
Всего на торги будет выставлено 18 лотов, в том числе и с имуществом, находящимся в других регионах, на общую сумму в 16,038 млн рублей. Это банковское оборудование, мебель, компьютерная и офисная техника (всего 336 позиций), швейное оборудование, два банкомата, пять сортировщиков банкнот, три коммутатора, телефонная АТС и блок компрессоров.
Прием заявок стартует 25 января, сами торги состоятся 22 марта. Запланировано сразу и проведение повторного аукциона для нереализованных лотов со снижением их начальной цены на 10% — они состоятся 16 мая, заявки будут приниматься с 3 апреля. В дальнейшем же оставшееся и после повторных торгов имущество будет выставлено посредством публичного предложения — эти торги будут проходить с 3 июля по 10 сентября. Вопрос о проведении аукциона был согласован на собрании кредиторов 30 декабря, сообщается на портале АСБ.
Напомним, «Мираф-Банк» лишился лицензии 21 января
Впоследствии проверка Центробанка показала, что отчетность «Мираф-банка» не отражала реального финансового положения, а руководство кредитной организации скрывало важные документы, поскольку их содержание угрожало отзывом лицензии. В результате инвентаризации имущества банка выявилась недостача в 288,5 млн рублей. АСВ заявило в полицию ЮАО Москвы о хищении имущества банка под видом выдачи кредита юрлицу. Отметим, что в ходе проверки ряд следок, проведенных «Мираф-банком», уже были признаны недействительными.
Полный отчет конкурсного управляющего по результатам проверок будет заслушан 15 февраля. Срок расчета финансовой организации с кредиторами был продлен до 20 февраля 2017 года.