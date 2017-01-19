Имущество омского «Мираф-банка» выставили на торги

Всего на торги будет выставлено 18 лотов, в том числе и с имуществом, находящимся в других регионах, на общую сумму в 16,038 млн рублей. Это банковское оборудование, мебель, компьютерная и офисная техника (всего 336 позиций), швейное оборудование, два банкомата, пять сортировщиков банкнот, три коммутатора, телефонная АТС и блок компрессоров.

Прием заявок стартует 25 января, сами торги состоятся 22 марта. Запланировано сразу и проведение повторного аукциона для нереализованных лотов со снижением их начальной цены на 10% — они состоятся 16 мая, заявки будут приниматься с 3 апреля. В дальнейшем же оставшееся и после повторных торгов имущество будет выставлено посредством публичного предложения — эти торги будут проходить с 3 июля по 10 сентября. Вопрос о проведении аукциона был согласован на собрании кредиторов 30 декабря, сообщается на портале АСБ.

Напомним, «Мираф-Банк» лишился лицензии 21 января из-за того, что размещал низкокачественные активы, не создавал адекватных принятым рискам резервов и нарушал закон «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 24 февраля банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов, на процедуру банкротства решено потратить 111,4 млн рублей, из которых 86,5 млн составят выплаты бывшим работникам.

Впоследствии проверка Центробанка показала, что отчетность «Мираф-банка» не отражала реального финансового положения, а руководство кредитной организации скрывало важные документы, поскольку их содержание угрожало отзывом лицензии. В результате инвентаризации имущества банка выявилась недостача в 288,5 млн рублей. АСВ заявило в полицию ЮАО Москвы о хищении имущества банка под видом выдачи кредита юрлицу. Отметим, что в ходе проверки ряд следок, проведенных «Мираф-банком», уже были признаны недействительными.

Полный отчет конкурсного управляющего по результатам проверок будет заслушан 15 февраля. Срок расчета финансовой организации с кредиторами был продлен до 20 февраля 2017 года.