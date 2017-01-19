Строительство автовокзала на Ботанике начнется через год

Его возведут в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского на территории 19,9 гектара.

На первом уровне трехэтажного здания будут находиться зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже — залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Третий этаж отведут под торговлю.

При строительстве будут сохранены все остановки общественного транспорта на прилегающей к автовокзалу территории и жилая застройка. Снесены будут лишь те жилые объекты, которые были признаны ветхими. Квартиры людей, которые в них проживают уже выкуплены.

Строительство планируется проводить в два этапа. На первом этапе построят здание и два наземных многоуровневых паркинга вместимостью 1450 машиномест, на втором — перехватывающие многоуровневые паркинги на 1600 машиномест.