Минфин ждет 10 миллиардов от федералов в бюджет Омской области
Глава ведомства Вадим Чеченко признал, что 300-летие Омска дало дополнительные привлечения дополнительных финансов.
Глава ведомства Вадим Чеченко признал, что 300-летие Омска дало дополнительные привлечения дополнительных финансов.
Сегодня, 19 января министр финансов Омской области Вадим Чеченко на своей
Вадим Чеченко, министр финансов Омской области:
— Юбилей Омска, безусловно, давал нам дополнительные аргументы для привлечения дополнительных средств. В 2017 году у нас федеральные бюджетные вливания сопоставимы с параметрами межбюджетной помощи 2016 года. Уже запланировано 10 миллиардов рублей, а также 2,5 миллиарда социальных обязательств.
Как добавил глава министерства, правительство России уже начало двигаться в направлении более справедливого распределения доходов между регионами.