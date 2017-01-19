Минфин ждет 10 миллиардов от федералов в бюджет Омской области

Сегодня, 19 января министр финансов Омской области Вадим Чеченко на своей пресс-конференции назвал сумму ожидаемого федерального финансирования в 2017 году. Он признался, что 300-летие Омска дало региону преимущество в получении дополнительных средств. Но и в этом году ведомство не намерено сбавлять обороты в получении федеральных траншей.

Вадим Чеченко, министр финансов Омской области:

— Юбилей Омска, безусловно, давал нам дополнительные аргументы для привлечения дополнительных средств. В 2017 году у нас федеральные бюджетные вливания сопоставимы с параметрами межбюджетной помощи 2016 года. Уже запланировано 10 миллиардов рублей, а также 2,5 миллиарда социальных обязательств.

Как добавил глава министерства, правительство России уже начало двигаться в направлении более справедливого распределения доходов между регионами.