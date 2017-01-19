Дорожный фонд Омской области в 2017 году увеличится на 700 миллионов
Министр финансов Вадим Чеченко заявил, что в нынешнем году на строительство и ремонт магистралей запланировано не менее 7 миллиардов рублей.
Министр финансов Вадим Чеченко заявил, что в нынешнем году на строительство и ремонт магистралей запланировано не менее 7 миллиардов рублей.
На сегодняшней
Вадим Чеченко, министр финансов Омской области:
— Дорожный фонд в 2017 году планируется увеличить в этом году на 700 миллионов рублей. Он составит 5,9 миллиардов. А с учетом федеральных средств он перевалит за 7 миллиардов рублей.
Отметим, что в прошлом году дорожный фонд Омской области без учета федерального финансирования составлял 5,2 миллиарда рублей. В итоге с учетом федерального транша на ремонт дорог в Омске эта сумма достигла 8 миллиардов рублей.