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12:14 (мск), источник: Om1.ru

Дорожный фонд Омской области в 2017 году увеличится на 700 миллионов

Министр финансов Вадим Чеченко заявил, что в нынешнем году на строительство и ремонт магистралей запланировано не менее 7 миллиардов рублей.

На сегодняшней пресс-конференции министр финансов Омской области Вадим Чеченко озвучил сумму дорожного фонда в 2017 году.

Вадим Чеченко, министр финансов Омской области:

— Дорожный фонд в 2017 году планируется увеличить в этом году на 700 миллионов рублей. Он составит 5,9 миллиардов. А с учетом федеральных средств он перевалит за 7 миллиардов рублей.

Отметим, что в прошлом году дорожный фонд Омской области без учета федерального финансирования составлял 5,2 миллиарда рублей. В итоге с учетом федерального транша на ремонт дорог в Омске эта сумма достигла 8 миллиардов рублей.

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