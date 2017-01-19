Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Порошенко призвал объединиться, чтобы противостоять России
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
9Крещенские купания
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1645-летие Константина Хабенского
12:09 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура потребовала вернуть в бюджет Омска четверть миллиона за несделанный капремонт

Прокурорская проверка выявила, что омская управляющая компания «УК Жилищник 5» и фирма ООО «Инвест», завысили стоимость капремонта общего имущества дома № 3 по улице Добровольского, который был сделан в 2012 году.

Источник: РИА "Новости"

Тогда управляющая компания получила на данный ремонт субсидию из городского бюджета в размере 1,9 млн рублей и заключила договор подряда с «Инвестом», сообщила пресс-служба омской прокуратуры.

Работы были выполнены — акт их приемки подписан директором «Жилищника 5» и предоставлен в департамент городского хозяйства, где глава отдела организации ремонта жилищного фонда согласовал расценки на работы. Однако впоследствии контрольные обмеры не подтвердили предъявленные в акте и смете объемы и стоимость работ. Таким образом, управляющая компания необоснованно получила 260 тысяч рублей, которые по суду должна была вернуть в бюджет муниципалитета, чего, однако, не сделала.

Теперь прокуратура направила в следственные органы материалы проверки, свидетельствующие о мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения сотрудникам «УК «Жилищник 5» и «Инвест», а также о халатности со стороны работников омской мэрии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
При сходе лавины на отель в Италии могли погибнуть до 30 человек
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
15-летняя дочь Веры Брежневой озвучила мультфильм «Балерина» Соня Киперман представила свою дебютную работу первым зрителям
Недвижимость
В российских квартирах станет светлее
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь