Прокуратура потребовала вернуть в бюджет Омска четверть миллиона за несделанный капремонт

Тогда управляющая компания получила на данный ремонт субсидию из городского бюджета в размере 1,9 млн рублей и заключила договор подряда с «Инвестом», сообщила пресс-служба омской прокуратуры.

Работы были выполнены — акт их приемки подписан директором «Жилищника 5» и предоставлен в департамент городского хозяйства, где глава отдела организации ремонта жилищного фонда согласовал расценки на работы. Однако впоследствии контрольные обмеры не подтвердили предъявленные в акте и смете объемы и стоимость работ. Таким образом, управляющая компания необоснованно получила 260 тысяч рублей, которые по суду должна была вернуть в бюджет муниципалитета, чего, однако, не сделала.

Теперь прокуратура направила в следственные органы материалы проверки, свидетельствующие о мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения сотрудникам «УК «Жилищник 5» и «Инвест», а также о халатности со стороны работников омской мэрии.