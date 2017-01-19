Вступило в силу решение о незаконных действиях «Калининградтеплосети»

18 января суд рассмотрел апелляционную жалобу предприятия на решение Ленинградского районного суда Калининграда от 6 сентября 2016 года. Тогда было признано незаконными бездействие «Калининградтеплосети» по неоснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии, по применению повышающего коэффициента к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в 1,2 раза с 1 октября 2015 года, и в 1,4 раза — с 1 января 2016 года в ряде многоквартирных домов Московского района Калининграда.

Также были признаны незаконными действия муниципального предприятия по выставлению дополнительных счет-квитанций за апрель и октябрь 2015 года за неполные месяцы отопительного сезона в ряде многоквартирных домов Московского района Калининграда.

Именно с этим и не была согласна теплоснабжающая компания.

«Изучив материалы дела и доводы жалобы, выслушав стороны, судебная коллегия решила отменить решение Ленинградского районного суда в части признания незаконными действий МП “Калининградтеплосеть” по применению повышающего коэффициента к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в 1,4 раза с 1 января 2016 года в ряде многоквартирных домов Московского района Калининграда», — сообщили в пресс-службе.

В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.