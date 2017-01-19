«Макдоналдс» впервые за 50 лет изменит рецепт «Биг-Мака»

«Биг-Мак» будет представлен в двух новых версиях. Сначала они выйдут ограниченной серией для тестирования производства и ожидания реакции посетителей «Макдоналдс».

Первый вариант будет меньше классического бургера и лишен средней булочки. Второй бургер получится больше стандартного «Биг-Мак», а его энергетическая ценность составит 860 ккал.

Аналитики считают, что таким образом сеть приобретет новых потребителей. Bloomberg отмечает, что внутреннее исследование «Макдоналдс» за 2016 год показало, что только 20 процентов миллениалов хоть раз в жизни пробовали классический «Биг-Мак».