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12:36 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия штрафует омичей за нецелевое использовали земли

В 2016 году 9 владельцев участков привлекли к административной ответственности в виде штрафов.

Специалисты департамента имущественных отношений проводят анализ фактического
использования земельных участков при уточнении видов разрешенного использования.

По поручению мэра Вячеслава Двораковского, профильный департамент администрации пересматривает кадастровую стоимость земельных участков и увеличению доходов от их эксплуатации. Так, специалисты ведомства в плановом режиме проверяют, как фактически используется земля.

Как пояснили в департаменте, здания, стоящие на таких участках и предназначенные для административно-хозяйственной деятельности и производственной деятельности, часто используют для других целей, например, для ведения торговли. Таким образом, муниципальный бюджет недополучает земельный налог.

В 2016 году специалисты проанализировали 31 земельный участок, все они находятся в частной собственности. Собственники 9 из них за нецелевое использование были оштрафованы на общую сумму 1,7 миллионов рублей. Собственники трех таких земель привели виды разрешенного использования с соответствии с фактическим использованием.

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