Мэрия штрафует омичей за нецелевое использовали земли

Специалисты департамента имущественных отношений проводят анализ фактического

использования земельных участков при уточнении видов разрешенного использования.

По поручению мэра Вячеслава Двораковского, профильный департамент администрации пересматривает кадастровую стоимость земельных участков и увеличению доходов от их эксплуатации. Так, специалисты ведомства в плановом режиме проверяют, как фактически используется земля.

Как пояснили в департаменте, здания, стоящие на таких участках и предназначенные для административно-хозяйственной деятельности и производственной деятельности, часто используют для других целей, например, для ведения торговли. Таким образом, муниципальный бюджет недополучает земельный налог.

В 2016 году специалисты проанализировали 31 земельный участок, все они находятся в частной собственности. Собственники 9 из них за нецелевое использование были оштрафованы на общую сумму 1,7 миллионов рублей. Собственники трех таких земель привели виды разрешенного использования с соответствии с фактическим использованием.