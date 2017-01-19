Более 700 обманутых дольщиков в прошлом году стали новоселами

С этого года неблагонадежным застройщикам запретили привлекать средства дольщиков. С 1 января 2017 года вступили в силу новые нормы федерального законодательства, которые ужесточают требования к строительным организациям.

— Государство заинтересовано в скорейшем решении существующих в этой сфере проблем, — пояснил председатель комитета Волгоградской областной Думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков. — Более того, правовые нововведения направлены на упреждение, предотвращение самой возможности обмана дольщиков.

Так, установлен запрет на привлечение средств граждан тем застройщикам, в отношении которых проводятся процедуры ликвидации, введена процедура банкротства, если застройщику назначено административное наказание в виде приостановления деятельности или он внесен в реестр недобросовестных. Или если у компании есть недоимка по налогам, или руководитель либо главный бухгалтер застройщика имеют судимость за преступления в сфере экономики.

Кроме того, установлены более жесткие требования к раскрытию информации застройщиком. Появилось новое условие, необходимое для привлечения застройщиком денежных средств участников строительства — теперь для этого нужно получить заключение инспекции о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона № 214-ФЗ.

На уровне региона проблему обманутых дольщиков решают мерами, которые стимулируют потенциальных застройщиков к завершению строительства проблемных объектов. Принятый в прошлом году в Волгоградской области закон, позволяет предоставлять земельные участки для жилищного строительства в аренду без торгов тем организациям, которые берут на себя обязательства по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных домов.

Как рассказали в инспекции госстройнадзора по Волгоградской области, по итогам 2016 года в регионе завершено строительство 12 жилых объектов, защищены права 709 дольщиков. Среди достроенных объектов — 1-я и 2-я секции многоэтажки по бульвару 30-летия Победы, 42; дома № 1, 2, 5, 6, 7 ЖК «Пионер» в Дзержинском районе Волгограда; объект по улице Репина, 64 в Краснооктябрьском районе; жилые дома № 14, 16, 18, 38, 42 по улице Набережной, 2а в Волжском. За аналогичный период 2015 года введено в эксплуатацию десять долгостроев, защищены права 444 граждан.

В настоящее время ведется работа, направленная на привлечение нового застройщика для завершения строительства проблемного объекта «Жилой комплекс «Атлант» в Дзержинском районе Волгограда. По этой схеме достраивается дом № 7 по улице Лавочкина в Ворошиловском районе.