На Урале внедряют инновационные технологии теплоснабжения

В Екатеринбурге на жилых многоквартирных домах введены в эксплуатацию первые в России каскадные газовые котельные. Заказчиком проекта выступило ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» (Группа ЛСР), АО «Екатеринбурггаз» (Группа компаний «ГАЗЭКС») обеспечило проектирование, строительство и технологическое присоединение котельных к газораспределительным сетям.

Каскадные котельные успешно используются в коммерческой недвижимости, но на объектах ЖКХ опыт Екатеринбурга является передовым.

В ЖК «Хрустальные ключи» в поселке Компрессорный распахнул двери для новоселов новый жилой дом с крышной каскадной газовой котельной, где в единой связке работают 32 бытовых котла чешского фирмы Thermona. Первая каскадная котельная на доме ЖК «Хрустальные ключи» (улица Латвийская, 54) из 23 котлов суммарной мощностью 2,07 мегаватта продемонстрировала свою надежную работу. Теперь аналогичное оборудование с 32 котлами суммарной мощностью 2,9 мегаватта введено на втором доме.

Котельная была продемонстрирована журналистам в ходе пресс-тура по новостройкам «Группы ЛСР» в Екатеринбурге. Основные преимущества каскадных котельных — в высокой эксплуатационной надежности, максимальной экономической эффективности и существенной экономии на услугах ЖКХ для жителей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

В каскадной котельной в единой связке работают несколько котлов, управляется вся система дистанционно с постоянным контролем всех параметров.

Директор ООО «Термона Сервис Урал» Сергей Зеликс сообщил, что котельной можно управлять с сотового телефона. Все котлы имеют КПД 92% и работают под единым управлением, через смс-оповещение приходят извещения о неисправности, температуре, необходимости изменить режим. Также диспетчер видит в режиме онлайн, что происходит в котельной, и может повлиять на режим теплоподачи, изменить температуру горячего водоснабжения.

Каждый котел является донором, каждый день очередность работы котлов меняется, благодаря чему достигается равномерный износ и увеличение срока эксплуатации. Практика показывает, что при каскадном решении котел не подлежит замене до 30 лет. С. Зеликс также рассказал в целом о выгоде котельной на крыше дома для жильцов — нет необходимости в земельном участке и строительстве отдельного помещения, объект на крыше находится в собственности жильцов, отсутствуют теплопотери, поскольку тепло идет сразу по квартирам, не нужно строить теплотрассу.

Заместитель гендиректора АО «Екатеринбурггаз» по строительству и инвестициям Дмитрий Украинский выразил благодарность «Группе ЛСР» за использование передового опыта и готовность идти на эксперименты в целях улучшения комфорта жителей.

«Каскадные котельные — наиболее оптимальное решение с точки зрения теплоснабжения многоквартирного жилого дома. Крышные котельные начали устанавливать в Екатеринбурге еще в 1990-х годах. Когда у любого сложного агрегата ресурс подходит к концу, для управляющих компаний возникает проблема, что делать с огромными агрегатами, как снять их с крыши и произвести замену. Очевидно, что без существенных разрушений, дополнительного увеличения затрат, это сделать невозможно. Каскадные котельные имеют преимущества в части ремонтопригодности без остановки теплоснабжения», — отметил он.

Коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Руслан Музафаров акцентировал внимание на существенной экономии на услугах ЖКХ для жителей. «За месяц многоэтажный дом потребил газ на 500 тысяч рублей. Если разделить это на 511 квартир, то в среднем на каждую приходится меньше тысячи рублей. Это достаточно низкая цена за отопление и горячую воду, если сравнивать со средним уровнем по городу», — отметил он.