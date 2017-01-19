Реестр пострадавших дольщиков за прошлый год вырос в полтора раза

В списке долгостроев в Пермском крае сейчас 15 объектов, из которых 13 в Перми.

«Поток граждан для постановки на учет в реестр обманутых дольщиков увеличился. В прошлом году это село Култаево, ул. Кедровая, 18 и 20; село Лобаново, “Первый пермский микрорайон”. Число обратившихся сопоставимо с общими цифрами по итогам 2014 и 2015 годов», — констатировал на январском пленарном заседании регионального заксобрания и.о. министра строительства и ЖКХ Пермского края Александр Бондаренко.

По «Первому пермскому микрорайону» ситуация осложняется тем, что всего объект включает 12 домов, которые не достроены. По каждому из них нужно будет принимать индивидуальное решения — здания находятся в разной степени готовности, а ситуацию дополнительно осложняют юридические коллизии.

«Есть крупный залоговый кредитор, это банк «БФГ-кредит» из Ярославля. Он сам сейчас находится в процедуре банкротства, оцениваются риски. Больше половины квартир находятся в залоге. Только часть перешла гражданам по договорам цессии. 25 января в пермском арбитраже будет рассматриваться дело о банкротстве компании «КамСтройИнвест» — застройщика «Первого пермского микрорайона», — разъяснил профильный министр.

Серьезные проблемы возникли со строительством шести многоквартирных жилых домов в Кизеле. Речь идет об уже профинансированных объектах, которые планировали возвести в рамках программы переселения работников Кизеловского угольного бассейна.

Часть денег на решение проблемы в бюджете зафиксирована. Сегодня две трети пострадавших граждан согласились с альтернативой — получением жилья на вторичном рынке, — поделился планами властей по решению этой проблемы и.о. председателя правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов.

Всего, по данным ассоциации «Пермские строители», за прошлый год с рынка региона ушла пятая часть строительных компаний, большинство из которых работали в Перми. Это были небольшие подрядные организации, которые не являлись генеральными подрядчиками возведения жилья. Жесткая конкуренция и нехватка оборотных средств — вот ключевые причины краха бизнеса. Пермьстат привел еще более удручающую статистику: по итогам 2016 года более трети предприятий, занятых в строительной сфере, показали убытки. Краевое министерство строительства и ЖКХ на 10 января 2017 года фиксирует — 9 застройщиков в Прикамье находятся в процедуре банкротства. Эксперты прогнозируют, что 2017 году ситуация на рынке многоквартирного жилищного строительства Пермского края должна стабилизироваться.

С января этого года ужесточается контроль за финансово-хозяйственной деятельностью застройщиков. При минстрое РФ начал формироваться специальный компенсационный фонд, в которой девелоперы будут перечислять по 1% от сметной стоимости объектов. С июля 2017 года участники рынка должны будут увеличить объем уставного капитала пропорционально объему возводимого жилья. Также будет сформирован Единый реестр застройщиков и доработан сам типовой договор долевого участия строительства жилья. Поправки должны защитить интересы частных инвесторов.

По информации Правительства Пермского края, больше половины проблемных зданий в Прикамье будет достроено уже в этом году, причем, без использования средств регионального бюджета — за счет инвесторов и самих застройщиков. В ближайшее время новоселье встретить должны дольщики объектов, которые находятся в высокой степени готовности: на ул. Щербакова, 43/3; на ул. Мира, 5/а; на ул. Адмирала Макарова, 23 и на ул. Елькина, 39.