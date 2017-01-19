Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Заявление первого вице-премьера Россия уронило курс рубля
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Певица Натали скрывает беременность
Аренда недорогого жилья в Москве подешевела
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
10«Бегущий огонь»
14Зима в Северном полушарии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
12:55 (мск), источник: Новости Перми

Реестр пострадавших дольщиков за прошлый год вырос в полтора раза

Общая сумма финансовых обязательств по проблемным объектам долевого жилищного строительства превысила 3,6 миллиарда рублей. Официально обманутыми дольщиками признаны почти 500 прикамцев.

В списке долгостроев в Пермском крае сейчас 15 объектов, из которых 13 в Перми.

«Поток граждан для постановки на учет в реестр обманутых дольщиков увеличился. В прошлом году это село Култаево, ул. Кедровая, 18 и 20; село Лобаново, “Первый пермский микрорайон”. Число обратившихся сопоставимо с общими цифрами по итогам 2014 и 2015 годов», — констатировал на январском пленарном заседании регионального заксобрания и.о. министра строительства и ЖКХ Пермского края Александр Бондаренко.

По «Первому пермскому микрорайону» ситуация осложняется тем, что всего объект включает 12 домов, которые не достроены. По каждому из них нужно будет принимать индивидуальное решения — здания находятся в разной степени готовности, а ситуацию дополнительно осложняют юридические коллизии.

«Есть крупный залоговый кредитор, это банк «БФГ-кредит» из Ярославля. Он сам сейчас находится в процедуре банкротства, оцениваются риски. Больше половины квартир находятся в залоге. Только часть перешла гражданам по договорам цессии. 25 января в пермском арбитраже будет рассматриваться дело о банкротстве компании «КамСтройИнвест» — застройщика «Первого пермского микрорайона», — разъяснил профильный министр.

Серьезные проблемы возникли со строительством шести многоквартирных жилых домов в Кизеле. Речь идет об уже профинансированных объектах, которые планировали возвести в рамках программы переселения работников Кизеловского угольного бассейна.
Часть денег на решение проблемы в бюджете зафиксирована. Сегодня две трети пострадавших граждан согласились с альтернативой — получением жилья на вторичном рынке, — поделился планами властей по решению этой проблемы и.о. председателя правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов.

Всего, по данным ассоциации «Пермские строители», за прошлый год с рынка региона ушла пятая часть строительных компаний, большинство из которых работали в Перми. Это были небольшие подрядные организации, которые не являлись генеральными подрядчиками возведения жилья. Жесткая конкуренция и нехватка оборотных средств — вот ключевые причины краха бизнеса. Пермьстат привел еще более удручающую статистику: по итогам 2016 года более трети предприятий, занятых в строительной сфере, показали убытки. Краевое министерство строительства и ЖКХ на 10 января 2017 года фиксирует — 9 застройщиков в Прикамье находятся в процедуре банкротства. Эксперты прогнозируют, что 2017 году ситуация на рынке многоквартирного жилищного строительства Пермского края должна стабилизироваться.

С января этого года ужесточается контроль за финансово-хозяйственной деятельностью застройщиков. При минстрое РФ начал формироваться специальный компенсационный фонд, в которой девелоперы будут перечислять по 1% от сметной стоимости объектов. С июля 2017 года участники рынка должны будут увеличить объем уставного капитала пропорционально объему возводимого жилья. Также будет сформирован Единый реестр застройщиков и доработан сам типовой договор долевого участия строительства жилья. Поправки должны защитить интересы частных инвесторов.

По информации Правительства Пермского края, больше половины проблемных зданий в Прикамье будет достроено уже в этом году, причем, без использования средств регионального бюджета — за счет инвесторов и самих застройщиков. В ближайшее время новоселье встретить должны дольщики объектов, которые находятся в высокой степени готовности: на ул. Щербакова, 43/3; на ул. Мира, 5/а; на ул. Адмирала Макарова, 23 и на ул. Елькина, 39.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Родители учеников школы №123 утверждают, что их детям подсыпали спайс
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
В России началось тестирование государственного мессенджера
В результате обрушения здания в Тегеране погибли 30 пожарных
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 необычных мест хранения на кухне
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь