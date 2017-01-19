В Омске проверят законность отмены частных автобусных маршрутов

Предприниматели, оставшиеся не у дел, обратились в суд и УФАС. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, которая уже нашла основания для претензий, обнаружив недоработки в соответствующем нормативном акте. Палки в колесах.

В частности, вопросы вызвало постановление городской администрации о порядке установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов.

— Документ содержит размытые формулировки и положения, которые можно трактовать двояко и которые способны повлечь необоснованные решения. Мы уже направила в мэрию требование — изменить редакцию постановления, сделать его более внятными, полностью исключить пункты, допускающие возникновение коррупционногенных факторов, — пояснил корреспонденту «РГ» прокурор профильного отдела прокуратуры Омской области Павел Умрихин. — Проверка законности действий мэрии при формировании городской маршрутной сети продолжается, готовим материалы для обращения в суд.

У предпринимателей к городской власти — свои претензии. Право на маршруты они выиграли в честной борьбе, по итогам конкурса, который проводил департамент транспорта. Выполнили все необходимые условия, заключили контракты до 2019 года, а прошлым летом все планы разом рухнули — предпринимателям сообщили о готовящемся секвестре и расторжении договоров. Чиновники посчитали, что частные и муниципальные маршруты друг друга дублируют и решили принять сторону муниципалов. В результате за бортом осталось более пятисот частных микроавтобусов и втрое больше водителей, перед многими из которых тут же встал ребром вопрос, чем кормить семью. С таким положением предприниматели категорически не согласились.

— Мы считаем отмену с 1 января популярных маршрутов проявлением недобросовестной конкуренции, поэтому по факту нарушения антимонопольного законодательства пожаловались в УФАС, — пояснил один из инициаторов обращения предприниматель Михаил Федоров.

Частным перевозчикам сегодня приходится выполнять множество требований: ежечасно отчитываться о местоположении микроавтобусов, ежедневно подавать сведения о медицинском освидетельствовании водителей, постоянно обновлять автопарк. Вступившие в силу в мае прошлого года изменения в федеральном законодательстве еще более ужесточили правила перевозок и увеличили штрафы за нарушения. Рынок очистился от «бомбил», а легальные перевозчики стали строго соблюдать новый регламент, однако это не спасло транспортный рынок от передела.

Благие намерения

Что касается мэрии, главная задача которой — сохранить городской общественный транспорт, то здесь вполне довольны первыми итогами преобразований.

— После отмены ряда коммерческих маршрутов выручка муниципальных перевозчиков заметно возросла — за две недели с начала нового года они заработали 3,5 миллиона рублей, хотя в дни новогодних каникул пассажиры были не слишком активны, — сообщил заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов. — Перевезено более 1,3 миллиона пассажиров, что на восемь процентов выше прошлогоднего показателя. Все это свидетельствует об эффективности предпринимаемых мер по финансовому оздоровлению предприятий отрасли.

В департаменте уже подсчитали, что если дела пойдут так и дальше, то за год городской транспорт дополнительно заработает не менее 150 миллионов рублей.

На разных полюсах

Стоит сказать, что в последние годы муниципалы переживали не лучшие времена и за минувшую пятилетку из-за материальных проблем были вынуждены отказаться от половины из 110 маршрутов. Многие из них, кстати, тут же перехватили частники.

В списке главных проблем омских ПАТП — на семьдесят процентов изношенный автопарк, острейший кадровый дефицит, но главное — нерентабельность. Убытки минувшего года превысили полмиллиарда рублей, а цена билетов — гораздо ниже экономически обоснованной. Многочисленные льготники, которых насчитывается более двадцати категорий, требуют все больших средств из дефицитного бюджета на компенсацию стоимости проезда. Теперь уже чиновники намерены «проредить» их число, оставив льготы лишь тем омичам, кто в них действительно нуждается.

Чтобы пересадить пассажиров с частного транспорта на муниципальный, специалисты удлинили или изменили оставшиеся маршруты, добавили на них дополнительные автобусы, однако очевидно, что от этого городская транспортная сеть лучше работать не стала.

«Мы лишились удобных прямых маршрутов и теперь добираться до работы приходится с пересадками, тратя на поездки вдвое больше времени и средств, чем в прошлом году. А рано утром и поздно вечером автобуса вообще не дождешься», — жалуются пассажиры.

«Мы готовы покупать новые машины не расходуя бюджетные деньги, работать без дотаций, до глубокой ночи, не повышать стоимость проезда. Зачем искусственно создавать трудности, там, где их нет?» — недоумевают в свою очередь предприниматели.

Тем временем власти планируют сокращение еще десяти городских маршрутов. Правда, обещают сделать это после проведения общественных слушаний.

Кстати.

Департамент транспорта администрации Омска в связи с отменой 27 дублирующих маршрутов проводит мероприятия по обеспечению транспортного обслуживания населения в микрорайонах, которых коснулось сокращение. В частности, изменен график движения троллейбусов маршрута № 2 — раньше их работа завершалась в 20.00, теперь они будут возвращаться в депо в 23.00.