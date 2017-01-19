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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ФАС: перевод расчетов бюджетников на карту «Мир» нарушит конкуренцию

Введение обязательного требования по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту «Мир» может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных системы и ущемлению прав граждан, заявила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России Лилия Беляева.

Источник: РИА "Новости"
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Соответствующие поправки к законопроекту «О национальной платежной системе» в Госдуму главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

«ФАС России рассматривал проект указанного федерального закона и направлял в Банк России свое заключение о том, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан, в том числе, в связи с установлением необходимости получения ими разного рода бюджетных выплат только на счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт “Мир”», — приводит «РИА Новости» слова госпожи Беляевой.

Как сообщал «Ъ», сразу несколько крупных банков готовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить требование по переводу всех бюджетных средств на карту «Мир». Среди аргументов банкиров — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры. Кроме того, опасаются эксперты, данная инициатива ограничит возможности граждан по использованию собственных средств.

Комментарии
6
Пильгун Сергей
Носятся с этим "Мир"ом, как "мартын с балалайкой"! Не знают куда присунуть, чтобы бабло у народа прихватить. Каждый волен сам себе выбирать банк и карту. А там очень много критериев надо оценить, прежде чем выбрать. В том числе и плата за обслуживание карты.
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А Б
Эта тема уже обсуждалась сегодня. К предыдущему комментарию можно только добавить, что ФАС абсолютно точно отметила недопустимость монополизма в решении этого вопроса и необходимость сохранения права выбора граждан, о чём уже писал в предыдущем комментарии.
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Валерий Глеков
МИРУ МИР
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