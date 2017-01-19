ФАС: перевод расчетов бюджетников на карту «Мир» нарушит конкуренцию

Соответствующие поправки к законопроекту «О национальной платежной системе» в Госдуму главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

«ФАС России рассматривал проект указанного федерального закона и направлял в Банк России свое заключение о том, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан, в том числе, в связи с установлением необходимости получения ими разного рода бюджетных выплат только на счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт “Мир”», — приводит «РИА Новости» слова госпожи Беляевой.

Как сообщал «Ъ», сразу несколько крупных банков готовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить требование по переводу всех бюджетных средств на карту «Мир». Среди аргументов банкиров — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры. Кроме того, опасаются эксперты, данная инициатива ограничит возможности граждан по использованию собственных средств.