Дерипаска пустит с молотка два завода на Среднем Урале
Чтобы расплатиться с долгами.
Чтобы расплатиться с долгами.
ОК «РУСАЛ» (принадлежит Олегу Дерипаске) рассматривает варианты продажи своих свердловских предприятий. Речь идет об остановленном в 2013 году «Полевском криолитовом заводе» и предприятии «Кремний-Урал» в
По итогам 2015 года «РУСАЛ» сообщал об улучшении технологии на своих кремниевых заводах. Это было сделано для того, чтобы избежать закупок сырья в Китае. Сейчас ОК рассматривает эти производства как «неключевые», продажа которых не повлияет на бизнес. С кем идут переговоры, пока не раскрывается.
Кроме продажи активов, средства на погашение долгов — 500 миллионов долларов — «РУСАЛ» намерен привлечь за счет размещения евробондов. Road show в Европе, Северной Америке и Азии должны начаться 20 января, передает «Уралинформбюро».
Чистый долг ОК на конец третьего квартала 2016 года составил 8,3 миллиарда долларов. 800 миллионов «РУСАЛу» предстоит выплатить в этом году.