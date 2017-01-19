Минфин обнародовал топ-10 налогоплательщиков Омской области

Сегодня, 19 января на пресс-конференции министр финансов Омской Вадим Чеченко назвал топ-10 крупнейших налогоплательщиков региона. Надо отметить, что шорт-лист сильно изменился по сравнению с данными за 2015 год.

Как сообщил глава ведомства, в прошлом году в лидеры выбились Сбербанк и завод «Полиом», перечисли в бюджет региона в общей сложности три миллиарда рублей. Сбербанк занял четвертую строчку «финансового хит-парада», а «Полиом» занял пятую позицию.

Вадим Чеченко, министр финансов Омской области:

— Весь год правительство Омской области активно поддерживало омский бизнес. Так, Сбербанк и Полиом дали поступление налогов больше 3 миллиардов рублей. Со Сбербанком это произошло из-за увеличения количества рабочих мест в регионе (открыт колл-центр).

При этом тройка лидеров-налогоплательщиков осталась прежней. Однако если по итогам 2015 года «Газпромнефть-ОНПЗ» занимала третье место, то в конце 2016 года компания переместилась на вторую строчку.

Кроме того по результатам 2016 года в десятку вошли ГК «ОША», принадлежащая Владимиру Веретено, и НПЦ «Салют».

Добавим, что в сумме количество налогов по сравнению с данными за 2015 году увеличилось на 4,5 миллиардов, составив 13 миллиардов 421 миллион рублей.