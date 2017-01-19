Минфин обнародовал топ-10 налогоплательщиков Омской области
Сбербанк и «Полиом» попали в пятерку компаний, перечисливших в бюджет-2016 больше всего денег.
Сбербанк и «Полиом» попали в пятерку компаний, перечисливших в бюджет-2016 больше всего денег.
Сегодня, 19 января на
Как сообщил глава ведомства, в прошлом году в лидеры выбились Сбербанк и завод «Полиом», перечисли в бюджет региона в общей сложности три миллиарда рублей. Сбербанк занял четвертую строчку «финансового хит-парада», а «Полиом» занял пятую позицию.
Вадим Чеченко, министр финансов Омской области:
— Весь год правительство Омской области активно поддерживало омский бизнес. Так, Сбербанк и Полиом дали поступление налогов больше 3 миллиардов рублей. Со Сбербанком это произошло
При этом тройка
Кроме того по результатам 2016 года в десятку вошли ГК «ОША», принадлежащая Владимиру Веретено, и НПЦ «Салют».
Добавим, что в сумме количество налогов по сравнению с данными за 2015 году увеличилось на 4,5 миллиардов, составив 13 миллиардов 421 миллион рублей.