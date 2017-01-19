Мэрия Омска расселяет 2 аварийных дома

Администрация города Омска планирует расселение двух многоквартирных домов. Ответственным за расселение назначен директор департамента имущественных отношений мэрии Евгений Асташов.

«Департаменту имущественной политики администрации города Омска в срок до 31 декабря 2019 года осуществить отселение физических и юридических лиц из многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: улица 2-я Кировская, дом 109 и улица Сурикова, дом 9», — сообщается в распоряжении мэра Омска Вячеслава Двораковского.

Отметим, что оба дома расположены в разных районах города. Многоквартирные двухэтажные здания признаны аварийными еще в конце прошлого года.