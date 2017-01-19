Мэрия Омска расселяет 2 аварийных дома
На расселение мэрии понадобится целых 3 года — 31 декабря 2019 года дома должны полностью опустеть.
На расселение мэрии понадобится целых 3 года — 31 декабря 2019 года дома должны полностью опустеть.
Администрация города Омска планирует расселение двух многоквартирных домов. Ответственным за расселение назначен директор департамента имущественных отношений мэрии Евгений Асташов.
«Департаменту имущественной политики администрации города Омска в срок до 31 декабря 2019 года осуществить отселение физических и юридических лиц из многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: улица 2-я Кировская, дом 109 и улица Сурикова, дом 9», — сообщается в распоряжении мэра Омска Вячеслава Двораковского.
Отметим, что оба дома расположены в разных районах города. Многоквартирные двухэтажные здания признаны аварийными еще в конце прошлого года.