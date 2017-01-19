В Новосибирске нашли новый способ очистить улицы от снега

Снег с октября идет практически в режиме нон-стоп. В декабре выпал 161 процент месячной нормы осадков, с 1-го по 10 января — 52. В областном центре только с 15 по 16 января с улиц было вывезено 51,5 тысячи кубометров снега, и для этого было задействовано свыше 560 единиц зимней уборочной техники. Всего же с начала зимы вывезено свыше 1,6 миллиона кубометров снега (за весь зимний сезон 2015−2016 годов — 1,7 миллиона).

Как сообщили корреспонденту «РГ» в мэрии Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии отвечает за уборку крупных магистралей, администрации районов — за дороги районного и местного значения, остановки, подходы к пешеходным переходам, лестницы и пешеходные мосты. Работы проводят муниципальные казенные учреждения районов и подрядные организации, с которыми заключены контракты.

Самая большая проблема — очистка улиц частного сектора и парковок.

— Утилизировать снег со своих подворий собственники обязаны сами, но, как правило, они этого не делают, перебрасывая его на дороги, что мешает и автомобилистам, и подрядчикам, убирающим улицы частного сектора. Складировать снег на таких узких улицах некуда, поэтому приходится сразу организовывать вывоз, — поясняет директор муниципального учреждения «Октябрьское» Андрей Косых.

Мэрия ежесуточно отчитывается о ходе уборки, но критика в адрес властей не утихает. Работу муниципального хозяйства в условиях погодной аномалии взяли на контроль активисты Общероссийского народного фронта, которые обратили внимание на тот факт, что в первые дни непогоды городские службы не справлялись со своими задачами.

— Социальные сети пестрели жалобами горожан на некачественную уборку улиц и внутридворовых территорий. Город просто встал в десятибалльных пробках, — констатирует активист регионального отделения ОНФ Михаил Мезенцев.

Мэрия была вынуждена объявить режим чрезвычайной ситуации. Это, по словам мэра Анатолия Локтя, позволило оперативно направить средства на уборку. Из бюджета региона на эти цели дополнительно выделили сорок миллионов рублей, а город — десять миллионов. В условиях ЧС контракты с коммерческими организациями заключаются напрямую без проведения тендеров и без технических заданий. Член регионального штаба ОНФ Александр Стефанов уверен, что в такой ситуации нужен дополнительный контроль расходования средств. По его словам, уже есть примеры значительного снижения стоимости работ подрядными организациями в рамках плановых снегоуборочных работ.

— Так, в рамках обычного аукциона в условиях конкуренции стоимость работ по уборке снега в одном из районов снизилась с 8,6 миллиона рублей до 2,3 миллиона. Если это не банальный демпинг, который спровоцирован отсутствием критериев оценки и спроса за качество работ, то подобный подход может означать неверно рассчитанную начальную стоимость контракта и, как следствие, потенциал для экономии бюджетных средств, — отмечает Стефанов.

Судя по всему, у общественников будет время это проверить. Муниципалитету же благодаря режиму ЧС удалось привлечь дополнительные силы для уборки снежных завалов — после сильного снегопада на улицы города выходило до 600−700 единиц техники.

Кроме того, Анатолий Локоть обратился к хозяйствующим субъектам и крупным компаниям с просьбой о помощи в уборке городских дорог, и многие откликнулись. Как сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Райхман, одно из крупных предприятий задействовало семь единиц техники, всего сотрудники компании планируют вывезти около одной тысячи кубометров снега. Коллектив другой компании вывел девять единиц автомобильной и четыре единицы погрузочной техники. С улицы Урицкого в течение девяти часов было убрано и вывезено свыше 1,1 тысячи кубометров снега. Руководство одного из заводов направило три единицы техники для очистки микрорайона Гвардейский и улиц частного сектора поселка Пашино.

— В основном мы проводим механизированную уборку с помощью техники, которая есть у нашего предприятия. Работу затрудняет движение личного транспорта, днем на улице Серебренниковской много припаркованных машин. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии выделило нам талоны на снежный отвал, снег вывозим бесплатно, — рассказал руководитель новосибирского метрополитена Андрей Ксензов.

По словам Сергея Райхмана, на снегоотвалах еще есть места, так же как и средства на уборку. Впрочем, мэрия делает ставку на снегоплавильные станции. В городе открыли вторую такую установку и, по оценке специалистов, нужно еще четыре-пять.

Первая станция, расположенная в Октябрьском районе, работает с 2013 года. Новая — аналогичная ей по техническим показателям — пущена в Ленинском районе. Это инвестиционный проект: концессионное соглашение на строительство станции заключено между мэрией Новосибирска и ООО «Перлит-Строй».

Снегоплавильная станция оборудована канадской газовой установкой, предназначенной для утилизации большого объема снега. В сутки она способна превратить в воду до восьми тысяч кубометров снега. За сезон планируется перерабатывать четыреста тысяч тонн. По словам директора обслуживающей организации «Стройнск» Ивана Колпакова, за сутки на станцию прибывает двести-триста «Камазов» — снег сюда привозят из Ленинского района, частично — из Центрального округа и Кировского района.

— Установка не просто плавит снег, который через дренажную систему уходит в канализацию, но и отфильтровывает песок и мусор, их потом вывозят на полигон, — уточняет Колпаков.

— Такой способ утилизации снега обходится бюджету несколько дороже, но сегодня это необходимость. Сейчас мы планируем строительство третьей станции. Скорее всего, она также будет находиться на левом берегу, — сообщил глава города Анатолий Локоть. — Прогнозы таковы, что снегопад продолжится. Сегодня мы ежедневно вывозим с улиц Новосибирска от 25 до 32 тысяч кубометров снега, и половину этого объема плавим силами двух станций. С каждым годом усложняется ситуация со снегоотвалами. Ужесточаются требования законодательства по экологии. Вместе со снегом на отвалы попадают горы мусора, поэтому в перспективе их вообще не должно быть в черте города. Если вывозить снег далеко, за черту Новосибирска, он станет «золотым», поэтому установка станций в каждом районе может решить вопрос утилизации снега.