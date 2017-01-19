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14:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Минстрой: Первый Пермский микрорайон будет готов через три года

ПЕРМЬ, 19 января, РИА ФедералПресс. Достройка Первого Пермского микрорайона может затянуться еще на три года. Об этом на заседании краевого парламента сообщил и.о министра строительства и ЖКХ Прикамья Александр Бондаренко.

По словам чиновника, длительные сроки введения долгостроя в эксплуатацию обусловлены целым рядом причин.

«В настоящее время нет даже определенности по объемам средств, необходимых для достройки объекта. Ситуация осложняется тем, что в компании — застройщике нет директора, нет крупного учредителя с блокирующей долей голосов. И в данный момент, если мы предлагаем какое-либо решение, мы обсуждаем это с гражданами — участниками строительства, а не с застройщиком. Никого от компании — застройщика на этих совещаниях нет», — пояснил Бондаренко.

Напомним, 27 декабря ООО «Реактивные», являющееся одним из кредиторов застройщика Первого Пермского микрорайона компании «КамСтройИнвест», подало в арбитражный суд иск о признании своего должника банкротом. Заседание по этому делу состоится 25 января 2017 года.

«Ситуация осложняется тем, что объект разделен на 12 отдельно стоящих домов. В случае признания застройщика банкротом, каждый дом объекта будет передаваться в отдельно созданное ЖСК. А дома находятся в разной степени готовности. Есть дома, которые при небольших вложениях можно вводить в эксплуатацию уже в этом году. Другие дома требуют значительных финансовых вложений и, соответсвенно, длительных сроков. Если все-таки будет найден инвестор, то примерный срок реализации объекта составит полтора года. Если придется пройти через процедуру банкротства, то этот срок продляется еще на полтора года. Дело каждого дольщика — а их всего 287 — рассматривают отдельно. То есть, полтора года будет только формироваться реестр пострадавших граждан», — добавил министр.

В общекраевой реестр по состоянию на 1 января 2017 года включены 494 жителя Прикамья, в том числе 122 участника строительства Первого Пермского микрорайона. Всего же в списке пострадавших от недобросовестных застройщиков числятся 1878 пермяков.

В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию следующих «проблемных» объектов: ул. Ким, 14, ул. Мира, 5а, ул. Елькина, 39, ул. Адм. Макарова, 23, ул. Теплогорская, 20/22, ул. Н. Островского, 30, ул. Ал. Щербакова, 43/3 и дом по ул. Бабичева, 4б в Звездном.

Также планируется передача в ЖСК, осуществляется поиск инвестора и уточняется потребность и объем финансирования по следующим объектам: г. Пермь, ул. Екатерининская, 175, ул. Декабристов, 97, ул. Челюскинцев, 23 и дома № 18 и № 20 по ул. Кедровая в Култаево.

Напомним, «КамСтройИнвест» в 2012 году выиграл торги федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС) на право пятилетней аренды земельного участка в Лобаново площадью 28,3 га. Планировалось, что здесь возведут 110 тыс. кв. метров малоэтажного жилья. Первую очередь (35 тыс. кв. метров) застройщик обещал сдать в 2015 году, однако девелопер сорвал сроки сдачи масштабного проекта «Первый Пермский микрорайон».

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