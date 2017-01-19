Минстрой: Первый Пермский микрорайон будет готов через три года

По словам чиновника, длительные сроки введения долгостроя в эксплуатацию обусловлены целым рядом причин.

«В настоящее время нет даже определенности по объемам средств, необходимых для достройки объекта. Ситуация осложняется тем, что в компании — застройщике нет директора, нет крупного учредителя с блокирующей долей голосов. И в данный момент, если мы предлагаем какое-либо решение, мы обсуждаем это с гражданами — участниками строительства, а не с застройщиком. Никого от компании — застройщика на этих совещаниях нет», — пояснил Бондаренко.

Напомним, 27 декабря ООО «Реактивные», являющееся одним из кредиторов застройщика Первого Пермского микрорайона компании «КамСтройИнвест», подало в арбитражный суд иск о признании своего должника банкротом. Заседание по этому делу состоится 25 января 2017 года.

«Ситуация осложняется тем, что объект разделен на 12 отдельно стоящих домов. В случае признания застройщика банкротом, каждый дом объекта будет передаваться в отдельно созданное ЖСК. А дома находятся в разной степени готовности. Есть дома, которые при небольших вложениях можно вводить в эксплуатацию уже в этом году. Другие дома требуют значительных финансовых вложений и, соответсвенно, длительных сроков. Если все-таки будет найден инвестор, то примерный срок реализации объекта составит полтора года. Если придется пройти через процедуру банкротства, то этот срок продляется еще на полтора года. Дело каждого дольщика — а их всего 287 — рассматривают отдельно. То есть, полтора года будет только формироваться реестр пострадавших граждан», — добавил министр.

В общекраевой реестр по состоянию на 1 января 2017 года включены 494 жителя Прикамья, в том числе 122 участника строительства Первого Пермского микрорайона. Всего же в списке пострадавших от недобросовестных застройщиков числятся 1878 пермяков.

В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию следующих «проблемных» объектов: ул. Ким, 14, ул. Мира, 5а, ул. Елькина, 39, ул. Адм. Макарова, 23, ул. Теплогорская, 20/22, ул. Н. Островского, 30, ул. Ал. Щербакова, 43/3 и дом по ул. Бабичева, 4б в Звездном.

Также планируется передача в ЖСК, осуществляется поиск инвестора и уточняется потребность и объем финансирования по следующим объектам: г. Пермь, ул. Екатерининская, 175, ул. Декабристов, 97, ул. Челюскинцев, 23 и дома № 18 и № 20 по ул. Кедровая в Култаево.

Напомним, «КамСтройИнвест» в 2012 году выиграл торги федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС) на право пятилетней аренды земельного участка в Лобаново площадью 28,3 га. Планировалось, что здесь возведут 110 тыс. кв. метров малоэтажного жилья. Первую очередь (35 тыс. кв. метров) застройщик обещал сдать в 2015 году, однако девелопер сорвал сроки сдачи масштабного проекта «Первый Пермский микрорайон».