Калининградцам в январе сделают перерасчет доначислений за тепло
Калининградцам сделают перерасчет доначислений за тепло. Квитанции с откорректированными суммами жители получат уже в январе, сообщает
Калининградцам сделают перерасчет доначислений за тепло. Квитанции с откорректированными суммами жители получат уже в январе, сообщает
Ранее суд признал ряд решений муниципального предприятия незаконными. Так неправомерным признано применение повышающего коэффициента 1,2 и доначислений за
«Решение областного суда предприятие, безусловно, будет исполнять. Тем, кто в 2015 году уже оплатил коммунальную услугу “отопление” с применением повышающего коэффициента 1,2, будет сделан перерасчёт на разницу между повышенным и базовым нормативом, и эти деньги зачтутся в счёт текущей оплаты за тепло», — говорится в сообщении «Калининградтеплосети».
При этом ситуация с домами с неустановленным ОДПУ, где доначисления за октябрь и апрель производились как за полные месяцы, пока не ясна.
«Мы ждём мотивировочную часть судебного решения, после чего обратимся в суд за разъяснениями, каким образом исполнить данное решение, поскольку действующее законодательство не предусматривает расчёт оплаты для нормативного потребления по дням», — сообщили в «Калининградтеплосети».