Калининградцам в январе сделают перерасчет доначислений за тепло

Ранее суд признал ряд решений муниципального предприятия незаконными. Так неправомерным признано применение повышающего коэффициента 1,2 и доначислений за октябрь-апрель 2015 года, как за полные месяцы, для домов, где существовала техническая возможность установки общедомовых приборов учёта тепла (ОДПУ).

«Решение областного суда предприятие, безусловно, будет исполнять. Тем, кто в 2015 году уже оплатил коммунальную услугу “отопление” с применением повышающего коэффициента 1,2, будет сделан перерасчёт на разницу между повышенным и базовым нормативом, и эти деньги зачтутся в счёт текущей оплаты за тепло», — говорится в сообщении «Калининградтеплосети».

При этом ситуация с домами с неустановленным ОДПУ, где доначисления за октябрь и апрель производились как за полные месяцы, пока не ясна.

«Мы ждём мотивировочную часть судебного решения, после чего обратимся в суд за разъяснениями, каким образом исполнить данное решение, поскольку действующее законодательство не предусматривает расчёт оплаты для нормативного потребления по дням», — сообщили в «Калининградтеплосети».