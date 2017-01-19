В Воронежской области появится завод по сушке биомасс

Завод по сушке биомасс в селе Николаевка Аннинского района запустят в мае 2017 года. Предприятие займется искусственной сушкой люцерны, свекловичного жома, фруктовых выжимок, зерна, подносолнечника, древесных опилок. Продукция может использоваться в производстве комбикормов. Губернатор Алексей Гордеев посетил стройплощадку завода в среду, 18 января.

Производственная мощность завода составит 15 т в час. Общая стоимость проекта — около 630 млн рублей. Строительство началось в ноябре 2016 года. Большая часть оборудования — российского производства.

Высушенное сырье будут измельчать до состояния муки и формировать в тюки или изготавливать гранулы, используемые в производстве комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, лошадей, кроликов и птицы, рассказал заместитель гендиректора ООО «ЭкоКорм» Владимир Мануйлов.

В Николаевке уже работает модульный комбикормовый завод компании «Молвест». Предприятие изготавливает полнорационный комбикорм без добавления сочных кормов. Производительность завода — 10 т в час.

Алексей Гордеев отметил хорошие темпы развития сельского хозяйства в районе.