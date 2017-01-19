В RT объяснили ограничения в Facebook жалобой американского телеканала

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Американская социальная сеть Facebook заблокировала телеканалу RT возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, трансляции, видео, статьи и картинки на англоязычной странице телеканала в социальной сети в связи с жалобой телеканала «Настоящее время», который является проектом американского «Радио Свобода». Об этом сообщается на сайте RT.

Согласно уведомлению, в связи с предполагаемым нарушением авторских прав жалоба поступила от телеканала “Настоящее время” — проекта американского “Радио Свободы”, которое получает финансирование от Государственного департамента США

Facebook ввел ограничения в отношении RT во время того, как телеканал транслировал в соцсети пресс-конференцию президента США Барака Обамы.

«Уведомление о нарушении нами прав на трансляцию выглядит очень странно, так как это была трансляция агентства Associated Press, чьими клиентами мы являемся. И описание к трансляции не содержало никаких ограничений», — приводятся на сайте RT слова замруководителя интернет-редакции RT Артёма Ганина.

Как сообщалось ранее, компания ограничила RT доступ к созданию содержащих вложения записей до 10:25 мск 21 января.