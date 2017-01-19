В Свердловской области долги за тепло возросли до 7,5 млрд рублей

Общая задолженность свердловчан и региональных компаний за тепловую энергию на начало 2017 года составила более 7,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» корреспонденту ИА REGNUM.

В ПАО «Т Плюс» уточнили, что больше всего за поставку тепла задолжали управляющие компании и организации ЖКХ — более 5,5 млрд рублей. Далее идут бюджетные организации с общим долгом в размере 461 млн рублей. А совокупный долг промышленных предприятий и структур министерства обороны составляет порядка 418 млн рублей.

По данным поставщиков тепла самой проблемной территорией остается областной центр. Компании, предприятия и жители Екатеринбурга задолжали в общей сложности порядка 5,7 млрд рублей. Далее по списку идут потребители Нижней Туры и Лесного с долгами по одному миллиарду рублей и Первоуральска — более 850 млн рублей.

«В 2016 году в Арбитражный суд Свердловской области подано 1111 исковых заявлений на общую сумму свыше 4,9 млрд рублей, на сегодняшний день удовлетворено 583 иска на сумму более 1,7 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе компании.