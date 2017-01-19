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15:13 (мск), источник: Noi.md

Конфискованные автомобили и компьютеры будет переданы полиции

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, арестованной скоропортящейся или с ограниченным сроком хранения продукции, вещественных доказательств, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов.

Источник: Noi.md

В соответствии с новым положением, транспортные единицы и вычислительная техника, конфискованная в пользу государства на основании постановлений и решений судов и других государственных органов, а также бесхозяйное имущество такого рода будет передано Главному инспекторату полиции. Впоследствии, по приказу учреждения, оно будет распределено соответствующим подразделениям для использования в служебной деятельности.

В документе говорится, что конфискованные и используемые в качестве вещественных доказательств транспортные средства будут переданы бесплатно Главному инспекторату полиции согласно перечню, в котором будут указаны: название транспортного средства, регистрационный номер, номер двигателя, номер кузова, год выпуска, имя владельца и состояния техники.

В настоящее время все изъятое имущество поступает в Государственную налоговую инспекцию для последующей продажи.

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