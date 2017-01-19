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16:52 (мск), источник: Югополис

На Кубани в 2017 проиндексировали размер регионального материнского капитала

В текущем году выплата многодетным семьям края при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка составит 115 тысяч 206 рублей.

Источник: Югополис

Дополнительная мера социальной поддержки семьям, ставшим многодетными, предоставляется в крае с 1 января 2014 года на детей, родившихся начиная с 1 января 2011 года. Региональный материнский капитал ежегодно индексируется с учетом темпов роста инфляции и устанавливается законом о краевом бюджете.

С начала действия закона в крае выдано 35 545 уведомлений на материнский капитал, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сегодня на Кубани проживает 66304 многодетных семьи, в которых воспитывается 201559 детей. За 2016 год количество семей с тремя и более детьми увеличилось на 6026.

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