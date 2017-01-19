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15:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омске снесут 2 многоквартирных дома из-за ветхости

Крайним сроком расселения живущих в них омичей установлен конец 2019 года.

Источник: Om1.ru

Еще два дома попали в список аварийных и подлежащих сносу. Один из них расположен в Амуре на улице Сурикова, 9, второй — на улице 2-й Кировской, 109 (там же по соседству в минувшем декабре был признан аварийным еще один дом). Они представляют собой 2-этажные строения, равно как и многие другие по кварталу, но жильцам названных домов предоставят другое жилье. Согласно опубликованному на портале мэрии распоряжению, на их расселение отведено три года — 31 декабря 2019-го.

Напомним, сейчас городская администрация ведет программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, которое было признано таковым до 2012 года. Ее реализацию планируется завершить к сентябрю 2017 года и расселить 2822 человека. При этом после 2012 года уже были признаны аварийными еще более 140 многоквартирных домов. На их расселение нужно 2 млрд рублей. Сроки новой программы до сих пор не названы.

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