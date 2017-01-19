В 2017 году в Ростовской области планируют отремонтировать 20 сельских ДК

Их капитально отремонтируют и обещают обновить технически — например так, как это сделали в ДК Боковского района.

У директора районного Дома культуры масса поводов для гордости за родное учреждение. Как преобразился зрительный зал, какая теперь сцена — это не просто обновление, а настоящая техническая революция.

«Для оборудования районного Дома культуры “Колос” выделено было 6,9 миллиона рублей. Это сумма с софинансированием 4,9 процента местного бюджета. Тем не менее, общая сумма такая, и результат мы с вами сейчас видим», — говорит директор Дома культуры Боковского района Марина Алейникова.

Новая «одежда» сцены, кресла в зрительном зале, система кондиционирования. А самое главное — профессиональный свет и звуковое оборудование, о котором местный звукорежиссёр мог только мечтать.

«Звук стал светлее, прозрачнее и объёмнее», — говорит звукорежиссёр Иван Семионов.

У боковского ДК — статус районного учреждения, все крупные мероприятия проходят здесь. Поэтому, наверное, логично, что именного его отремонтировали и оснастили первым. В отдалённых хуторах это понимают, но тем не менее свои маленькие местные клубы тоже считают достойными внимания.

«Чтобы оставалась молодёжь на селе, чтобы закрепилась здесь своими семьями. Потом приводили своих деток к нам. Чтобы жило село. А культура — будет хлеб, будет и песня», — говорит директор краснокутского Дома культуры Татьяна Лаврова.

В Краснокутском сельском поселении вокальный коллектив «Реченька» репетирует в зале, которому далеко до идеала — штукатурка сыпется, в окнах сквозняк гуляет. Здание клуба 69 года постройки, ремонта просит давно. Такого же возраста и Дом культуры в хуторе Дулёнков. Вроде бы и населения здесь немного, а клуб, говорят хуторяне, очень нужен. Тут и для взрослых отдушина, и ребятня местная с удовольствием ходит.

Ремонта в краснокутском и дулёнковском Домах культуры ждать осталось не долго. Оба этих учреждения стоят в плане на 2017-й год.

«Замена кровли, полностью замена интерьера, половое покрытие меняется, элементы благоустройства. По краснокутскому это будет порядка 7 миллионов, и 3,6 миллиона — по дулёнковскому сельскому Дому культуры», — говорит заместитель главы администрации Боковского района по социальным вопросам Сергей Лукьянов.

Ремонт сельских ДК — отдельная программа. Правительством региона третий год подряд на это выделяются солидные суммы. Предполагается, что в 2017-м новую жизнь вдохнут в два десятка сельских и хуторских Домов культуры.