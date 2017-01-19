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15:40 (мск), источник: Nur.kz

Запрет на макароны по-флотски озадачил казахстанских бизнесменов

Казахстанские предприниматели недоумевают из-за абсурдных запретов в отношении общепитов, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Nur.kz

Директор Департамента общественного мониторинга и работы с административными барьерами НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров высказал свое мнение по поводу самых абсурдных и, на его взгляд, устаревших требований.

«К примеру, реализация торта кусками (среди таких абсурдных требований — прим. NT). Есть запрет на реализацию либо в столовых, либо в кафе макарон по-флотски. Мы не понимаем, зачем это. Еще устанавливается максимальная толщина омлета, не более трех сантиметров должна быть. Мы считаем, что это абсурдные требования для предпринимателей», — пояснил Устемиров.

Представитель НПП отметил, что они уже озвучили данные претензии комитету по защите прав потребителей, а те, в свою очередь, пообещали исключить устаревшие нормы. Тем не менее, отметил Устемиров, в подобных вопросах часто возникают разногласия.

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