Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по «закону Яровой» в 10 раз

Источник: AP 2016

«Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и ведомствами силового блока провели большое количество совещаний и консультаций, направленных на снижение издержек отрасли, которые проистекали из данного текста закона», — сказал Волин на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня, которая в четверг рассматривает петицию об отмене «закона Яровой». «Прежде всего, работа была направлена на то, чтобы сократить хранение избыточной информации», — сказал Волин. По его словам, на сегодняшний день есть договоренности и понимание в отношении того, что «объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз».

К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов. Алексей Волин заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ

Ранее в четверг «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития и ФАС также сочли необходимым скорректировать «закон Яровой», не указав, однако, каким именно образом. В свою очередь директор по связям с органами власти «Мегафона» Дмитрий Петров заявил газете, что «закон Яровой» необходимо существенно дорабатывать и уточнить виды, объем хранимой информации, а также проработать сценарий передачи государству функционала по сбору и хранению трафика. Он считает, что это позволит обеспечить экономию средств, повысить эффективность и безопасность связи. «Закон Яровой» Президент Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Читайте также ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях