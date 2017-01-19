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15:51 (мск), источник: Интерфакс

Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по «закону Яровой» в 10 раз

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Минкомсвязи может в 10 раз снизить объемы информации хранения в рамках «закона Яровой», заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Источник: AP 2016

«Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и ведомствами силового блока провели большое количество совещаний и консультаций, направленных на снижение издержек отрасли, которые проистекали из данного текста закона», — сказал Волин на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня, которая в четверг рассматривает петицию об отмене «закона Яровой». «Прежде всего, работа была направлена на то, чтобы сократить хранение избыточной информации», — сказал Волин.

По его словам, на сегодняшний день есть договоренности и понимание в отношении того, что «объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз».

К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов.
Алексей Волинзаместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ

Ранее в четверг «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития и ФАС также сочли необходимым скорректировать «закон Яровой», не указав, однако, каким именно образом. В свою очередь директор по связям с органами власти «Мегафона» Дмитрий Петров заявил газете, что «закон Яровой» необходимо существенно дорабатывать и уточнить виды, объем хранимой информации, а также проработать сценарий передачи государству функционала по сбору и хранению трафика. Он считает, что это позволит обеспечить экономию средств, повысить эффективность и безопасность связи.

«Закон Яровой»

Президент Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

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«Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев.

Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года.

Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет целого ряда решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что реализация закона приведет к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль в связи с потенциальными расходами на приобретение оборудования.

Комментарии
6
Sergey
Платить то за реализацию этого бредового закона, всё равно придётся обычным пользователям. )))
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Sergey
Сомневаюсь что этот "закон" вообще реализуем и хоть как то обоснованно необходим. ))
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Игорь Афанасьев
Нас рать! И на эту яровую пшеницу, и озимую...
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