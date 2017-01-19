Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по «закону Яровой» в 10 раз

«Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и ведомствами силового блока провели большое количество совещаний и консультаций, направленных на снижение издержек отрасли, которые проистекали из данного текста закона», — сказал Волин на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня, которая в четверг рассматривает петицию об отмене «закона Яровой». «Прежде всего, работа была направлена на то, чтобы сократить хранение избыточной информации», — сказал Волин.
По его словам, на сегодняшний день есть договоренности и понимание в отношении того, что «объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз».
К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов.
Алексей Волинзаместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ
Ранее в четверг «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития и ФАС также сочли необходимым скорректировать «закон Яровой», не указав, однако, каким именно образом. В свою очередь директор по связям с органами власти «Мегафона» Дмитрий Петров заявил газете, что «закон Яровой» необходимо существенно дорабатывать и уточнить виды, объем хранимой информации, а также проработать сценарий передачи государству функционала по сбору и хранению трафика. Он считает, что это позволит обеспечить экономию средств, повысить эффективность и безопасность связи.
«Закон Яровой»
Президент Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.
«Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев.
Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года.
Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.
Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет целого ряда решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что реализация закона приведет к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль в связи с потенциальными расходами на приобретение оборудования.