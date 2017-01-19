ЕС потерял за шесть лет €12 млрд из-за забастовок авиадиспетчеров

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на данные ассоциации европейских авиакомпаний Airlines for Europe (A4E).

Как стало известно, 59% от общего объема потерь пришлось на туристическую сферу. Потери самих авиакомпаний составили 6% от общей суммы.

Сообщается, что с целью ограничения негативных последствий авиазабастовок представители ассоциации предлагают обязать французских авиадиспетчеров, которые являются лидерами по количеству забастовок, уведомлять об их начале за 72 часа.