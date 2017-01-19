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16:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Участников рекламных аукционов МУГИСО вызывают в суд

Для дачи показаний.

Источник: УралИнформБюро

Арбитражный суд Свердловской области не смог 19 января 2017 года принять решение по делу об отмене торгов МУГИСО на право аренды участков для размещения рекламы на трассе Екатеринбург — Кольцово. В связи с ходатайством УФАС о привлечении к процессу всех участников аукциона заседание отложено до 16 февраля, сообщает «Уралинформбюро».

Сами торги МУГИСО провело в октябре 2016 года. Через несколько дней один из проигравших участников подал в УФАС жалобу на организаторов аукциона, посчитав, что министерство не имело право распоряжаться данными участками без разрешения мэрии Екатеринбурга.

Антимонопольщики не нашли подтверждений этому, однако вынесли постановление об отмене итогов торгов в связи с недостатками в техдокументации и вопросами к самой процедуре организации конкурса. В настоящий момент министерство пытается оспорить данное решение через суд.

Непосредственно на заседании представители УФАС заявили, что ряд компаний столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт, где размещалась техническая информация о предмете аукциона. Для проверки данного факта было заявлено ходатайство о вызове на процесс всех участников, вне зависимости от наличия у них претензии к МУГИСО.

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