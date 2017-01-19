В Прикамье в реестр «обманутых» дольщиков внесены 494 человека

Доля долевого строительства в крае составляет около 80% от общего количества строящихся объектов, при этом из 300 объектов, строительство которых ведется с привлечением средств граждан, 15 на настоящий момент признаны проблемными.

На 1 января 2017 года в Реестре «обманутых» дольщиков числится 494 участника долевого строительства.

Общая сумма финансовых обязательств по заключенным договорам долевого участия почти 49 млрд руб., при этом доля «проблемных» домов составляет 3% от всех строящихся объектов.



На основании переданных краевым минстроем материалов возбуждено 14 уголовных дел. По четырем из них вынесены обвинительные приговоры, по трем возмещен материальный ущерб, три дела прекращены, четыре расследуются.