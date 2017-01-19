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16:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В Прикамье в реестр «обманутых» дольщиков внесены 494 человека

Сегодня в рамках правительственного часа на пленарном заседании заксобрания Министерство строительства и ЖКХ Пермского края отчиталось о реализации мероприятий по решению вопросов «обманутых дольщиков» и организации достройки «проблемных» объектов.

Доля долевого строительства в крае составляет около 80% от общего количества строящихся объектов, при этом из 300 объектов, строительство которых ведется с привлечением средств граждан, 15 на настоящий момент признаны проблемными.

На 1 января 2017 года в Реестре «обманутых» дольщиков числится 494 участника долевого строительства.

Общая сумма финансовых обязательств по заключенным договорам долевого участия почти 49 млрд руб., при этом доля «проблемных» домов составляет 3% от всех строящихся объектов.

На основании переданных краевым минстроем материалов возбуждено 14 уголовных дел. По четырем из них вынесены обвинительные приговоры, по трем возмещен материальный ущерб, три дела прекращены, четыре расследуются.

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