Маслозаводу «Нижнеомский» запретили продавать масло
Региональный Россельхознадзор отозвал у предприятия декларацию о соответствии пищевой продукции.
Региональный Россельхознадзор отозвал у предприятия декларацию о соответствии пищевой продукции.
Управление Россельхознадзора по Омской области обратилось в суд с требованием наказать ООО «Маслозавод «Нижнеомский».
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После обращения Россельхознадзора суд признал маслозавод виновным в совершении административных правонарушений по ч. 1,2 ст. 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля». Производитель был оштрафован на 25 000 рублей.
Однако на этом Россельхознадзор не остановился. У завода была отозвана декларация о соответствии на сливочное масло.