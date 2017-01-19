Маслозаводу «Нижнеомский» запретили продавать масло

Управление Россельхознадзора по Омской области обратилось в суд с требованием наказать ООО «Маслозавод «Нижнеомский».

По данным пресс-службы ведомства, в прошлом году специалисты лаборатории обнаружили отклонения в молочной продукции этого завода. После этого Россельхознадзор организовал внеплановую проверку производителя, однако им не был обеспечен доступ к проверяемому объекту и не были предоставлены необходимые документы.

После обращения Россельхознадзора суд признал маслозавод виновным в совершении административных правонарушений по ч. 1,2 ст. 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля». Производитель был оштрафован на 25 000 рублей.

Однако на этом Россельхознадзор не остановился. У завода была отозвана декларация о соответствии на сливочное масло.